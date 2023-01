Foto: EuropaPress

La directora de cinema Carla Simón ha guanyat el Premi Feroz 2023 a la millor direcció per la pel·lícula 'Alcarràs' a la gala que ha acollit aquesta nit l'Auditori de Saragossa, on Pedro Almodóvar ha recollit el Premi Audi d'Honor.

Simón ha recordat que aquesta pel·lícula es va estrenar "fa molt de temps" i si se segueix parlant és "gràcies a la premsa". "Va valdre molt la pena", ha dit, realçant el paper del seu "meravellós equip".

L'equip d''As bestas', premi a la millor pel·lícula dramàtica, ha posat en relleu el "indispensable" treball de la Premsa perquè "hi ha pel·lícules que no arriben a tenir visibilitat i 'As bestas' ha aconseguit el suport de la Premsa i del públic, i això no passa sempre”. "Ha estat un viatge molt bonic, els Ferotge ens han ajudat molt i ho sentim com una cosa personal".

'Competència oficial', produïda per Jaume Roures, ha estat premi a la millor pel·lícula de comèdia. Un membre de l'equip ha destacat el treball fantàstic dels tècnics.

El premi al millor actor protagonista d'una pel·lícula ha recaigut a Nacho Sánchez per 'Mantícora'. "Sembla irreal que amb aquests companys estigui aquí a dalt jo, és un honor estar nominat amb vosaltres", ha elogiat, posant èmfasi que el premi "és de tot l'equipàs".

La guanyadora del premi a la millor actriu protagonista d'una pel·lícula, Laia Costa, per 'Cinco lobitos', ha donat les gràcies "a tota l'associació lobita" per "aquesta gala, molt punky" i ha comentat que la directora de la pel·lícula , Alauda Ruiz de Azúa, "brillava en explicar-ho tot" quan li va proposar participar a l'obra. Ha dedicat el premi a la família.

El premi al millor guió d'una pel·lícula ha estat per a Alauda Ruiz de Azúa per 'Cinco lobitos". Ha citat Ramón Barea, Laia Costa i Mikel Bustamante, també els productors "per apostar per aquest guió d'una novata" i Pedro Almodóvar , "el millor ambaixador possible d'aquesta pel·lícula".

El premi al millor actor de repartiment d'una pel·lícula ha recaigut a Luis Zahera per 'As bestas', que en recollir el guardó ha dit que "el personatge és força ferotge" i ha donat les gràcies al director, Rodrigo Sorogoyen, "ia tots vostès".

La millor actriu de repartiment d'una pel·lícula és Susi Sánchez per 'Cinco lobitos', que ha agraït el reconeixement a tot el gremi de periodistes: "Sempre m'heu cuidat molt". També ha esmentat Laura Ruiz de Azúa per regalar-li "un personatge amb fondària" i ha ofert el premi al director, recentment mort, Agustí Villaronga.

SÈRIES



'La ruta', produïda per Montse García, Eduardo Villanueva i Nacho Lavilla, ha rebut el premi a la millor sèrie dramàtica. Els productors han recordat les seves famílies i amics i "tots els ferotges".

'No m'agrada conduir' ha obtingut el premi a la millor sèrie de comèdia, amb la producció de José Skaf, Guillermo Farré, Nahikari Ipiña i Borja Cobeaga, que han donat les gràcies a tot l'equip artístic i tècnic, que “ha estat a 45 graus aquest estiuet".

Juan Diego Botto ha guanyat el premi al millor actor protagonista d'una sèrie per 'No m'agrada conduir', i ha manifestat: "No m'ho esperava per a res". Ha opinat que "els admirables amics de la Premsa han comès un error" i que "hauria estat impossible sense tots els companys, que han fet una magnífica feina". Del director, Borja Cobeaga, ha destacat "el pols, l'afecte, l'afecte" amb què ha dirigit la sèrie i ha confiat que l'èxit del cinema aquest any "no sigui una il·lusió òptica".

La guanyadora del premi a la millor actriu protagonista d'una sèrie, Claudia Salas, per 'La ruta', ha dit que està "supernerviosa" i ha destacat l'alt nivell de totes les actrius. Ha compartit el premi amb els equips tècnics perquè “fan el 90% del 10 que nosaltres donem” ia la seva família i amics.

El premi al millor actor de repartiment de sèrie ha estat per a David Lorente per 'No m'agrada conducir', el director del qual, Borja Cobeaga, ha recollit el premi en nom seu, assenyalant que "David és un actor fantàstic i una persona més estupenda més encara”. Ha llegit un missatge de Lorente: "Sento molt no poder ser aquí; no ho dedico, no ho comparteixo; el repartiment entre tots, amb el grandíssim equip amb què meravellosament he treballat".

Patricia López Arnaiz ha guanyat el premi a la millor actriu de repartiment en una sèrie per 'Intimidad' i ha agraït el guardó a l'Associació d'Informadors Cinematogràfics: "Ens ajudeu un ou i la gent va al cinema gràcies a vosaltres". Ha comentat que el personatge li ha fet patir, però el rodatge ha estat "meravellós" i "ha estat una experiència genial".

El Premi Dama al millor guió d'una sèrie ha estat per als guionistes de 'La ruta', Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas i Silvia Herreros de Tejada, que han agraït la participació d'"un equip increïble" i aquest "premi meravellós". "Gràcies per creure en nosaltres quan ningú creia, a la ruta valenciana, que sou història de la música ia Caballo per aquest regal".

El premi Arrebato de ficció ha estat per a 'La pietat', d'Eduardo Casanova, que ha fet "un petó per a tota la humanitat", i el premi Arrebato de no ficció s'ha concedit a 'La visita i un jardí secret', de Irene M. Borrego, que ha dit que "és un treball d'equip i aquesta pel·lícula mai no hauria estat possible sense l'equip", afegint que "la fragilitat en realitat és una virtut i tots som fràgils".

Olivier Arson ha guanyat el premi a la millor música original per 'As bestas', que ha expressat que el premi és "meravellós" i ha compartit el seu premi amb "Nerea" després d'un any de treball. "Si estigués sol en un altre context seria molt diferent", ha dit.

La guanyadora del premi al millor tràiler, Marta Longás, per 'Cerdita', ha dedicat el guardó a les seves amigues, als espectadors, a Rafa, Cris, la seva família i "sobretot als meus pares, que són els millors". El guanyador del premi al millor cartell és Carlos Vermut, per 'Mantícora'.

La presidenta de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics, María Guerra, ha lamentat “les males condicions laborals”. Ha explicat que formen part de l'associació 250 periodistes amb ànim de "destacar les obres audiovisuals que es queden fora del que s'ha establert".

"La cultura pateix la síndrome de Penèlope i això ens anima a continuar existint", ha emfatitzat, elogiant "les obres transformadores de veritat" ia Pedro Almodóvar, "que a la dècima ha acceptat aquest Feroç".