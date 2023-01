Teatre.TNC.Quan ens haguem torturat prou

Magda Puyo dirigeix a Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya la posada en escena de “Quan ens haguem torturat prou”, una obra del dramaturg anglès Martin Crimp en traducció de Victor Muñoz i amb Anna Alarcón i Xavi Sáez com a protagonistes, acompanyats de Cristi Garbo , Alba Gallén, Guim Oliver i Neus Soler.

Per a Puyo “Martin Crimp és un autor singular, amb una cosmovisió molt personal i gran sensibilitat pels temes de debat contemporanis. Fa una revisió contínua de les formes dramàtiques i té la voluntat de copejar consciències acomodades i de trencar tabús. Estem davant d'una obra dramàtica sintètica, contundent, irònica i desacomplexada. Moltes de les qüestions que planteja l'obra ens ronden des de fa temps: els límits dels rols de gènere, la mediatització del desig mitjançant el poder econòmic, el desig sexual en contradicció amb la pròpia ideologia feminista, els límits del llenguatge i el poder dels qui dominen el relat mantenint-nos en els paradigmes establerts, la impossibilitat de superar el determinisme de la pròpia classe social”.

En realitat, es tracta d'una obra complexa i laberíntica on sobresurt la dominació i la violència i resulta de difícil digestió. Magda Puyo ha intentat posar-la en escena amb imaginació, jugant amb diversos elements, entre ells la introducció d'algunes escenes de caràcter musical, així com diversos exercicis de travestisme i/o canvi d'indumentària. En tot cas, és una peça que sorprèn i com diu la seva directora “pot enutjar, emocionar, divertir o simplement deixar perplex el públic”. Diríem que la més probable és la darrera suposició.