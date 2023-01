Teatre.No marquis les hores

L'oferta teatral barcelonina i el nombre de sales en funcionament posa en relleu la vitalitat de l'activitat escènica a la nostra ciutat al punt de no deixar de sorprendre'ns. Una circumstància fortuïta ens ha portat a un petit teatre en ple funcionament, però del que no havíem tingut coneixement: la Sala On, situada al carrer de Nàpols 305, on s'ofereix un ventall de funcions de temàtica i autoria diversa. Vaig poder descobrir-la perquè m'hi havia convocat Sergio Cerdán, autor i director de la comèdia dramàtica “No marques les hores” que, després d'haver estat més d'un mes en cartell i vista la seva acceptació, ha vist prorrogada la seva permanència durant el mes de febrer.

Cerdán planteja la difícil conjuntura a què s'enfronta una parella quan un dels seus components descobreix accidentalment que l'altre ha contret el VIH i que no l'ha informat adequadament d'aquesta circumstància. El fet s'hauria produït com a conseqüència d'una relació externa que hi havia durant un temps en què els dos amants van decidir concedir-se una pausa en la seva relació, cosa que potser hauria hagut d'atenuar el valor de la infidelitat, però no les conseqüències.

L'autor i director aprofita aquest punt de partida per analitzar com una circumstància sobrevinguda d'aquest tenor pot influir en la vida de parella i desembocar, com seria fàcil de suposar, bé en un allunyament, bé en una mera transigència distanciada o senzillament en la superació del sot, de manera que la supervivència de l'amor contribueixi a fer possible la continuïtat de la relació i el suport al més feble, tal com sembla col·legir-se d'una escena final amb simbolisme evident.

Marc Codony i Ángel Gávila són els intèrprets d'aquesta obra i es desenvolupen amb soltesa subratllant a cada moment el tot adequat a la situació, que pot passar de la tendresa a la confrontació, de l'enteniment al retret, per assolir finalment l'acceptació amb l'exteriorització d´un sentiment profund que no ha deixat d´existir. La posada en escena de “No marques les hores” compta també amb alguns elements audiovisuals i els oportuns efectes sonors, per la qual cosa es pot dir que Cerdán ha sabut treure partit de les eines disponibles a la Sala per a satisfacció d'un públic que segueix la peripècia dramàtica amb interès i entusiasme.