Mor Lisa Loring, la Dimecres Addams original, als 64 anys

Lisa Loring, l'actriu coneguda principalment per donar vida a Dimecres a la sèrie original de La Família Addams dels anys 60, ha mort als 64 anys. La intèrpret havia patit un vessament cerebral del qual finalment no es va poder recuperar.



Una amiga propera de Loring, Laurie Jacobson, va informar de la notícia a través d'un comunicat publicat a Facebook. Hi va explicar l'accident i els últims dies de l'actriu, en què l'assistència a què va estar connectada no va ser suficient per mantenir-la amb vida.

"Amb gran tristesa informo de la mort de la nostra amiga, Lisa Loring. Fa 4 dies va patir un vessament cerebral massiu provocat pel tabaquisme i l'alta pressió arterial. Ha estat amb suport vital durant 3 dies. Ahir la seva família va prendre la difícil decisió de treure-li-ho i ahir a la nit va morir", indica la publicació.

"Formarà part del teixit de la cultura pop i dels nostres cors sempre com Dimecres Addams. Bella, amable, una mare amorosa, el llegat de Lisa al món de l'entreteniment és enorme. I el llegat per a la seva família i amics: una gran quantitat d'humor, afecte i amor que romandran a la nostra memòria durant molt de temps. Descansa en pau, Lisa. Maleïda sigui, noia... vas ser molt divertida", s'acomiada Jacobson.

Amb només sis anys, Loring va donar vida al seu icònic personatge durant els dos anys que la sèrie va estar en antena (1964-1966). La Família Addams, que va arribar als 64 episodis, va ser la primera adaptació en acció real dels personatges creats per Charles Addams. El 1977, l'actriu va tornar al rol per a l'especial Halloween with the New Addams Family.

Al marge de La Familia Addams, Loring va tenir una carrera discreta al món del cinema, limitant-se a petits papers secundaris en projectes de baix pressupost. El seu últim treball va ser el 2015 a la pel·lícula Doctor Spine.

Tot i això, després de l'estrena de Dimecres a Netflix el mes de desembre passat, s'havia rumorejat la seva possible participació en la segona temporada de manera camea igual que ha fet Christina Ricci, la Dimecres de les pel·lícules dels anys 90 i la professora Marilyn Thornhill a la nova sèrie.