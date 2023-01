La conquesta pels treballadors de l'espectacle del seu dret al descans setmanal, per una banda, i el canvi d'hàbits per les exigències dels horaris laborals dels espectadors, va fer que les sales teatrals romanguessin tancades un o més dies a la setmana, concentrant la seva activitat en determinades jornades més propícies per gaudir del lleure. Aquest fet limita l'aprofitament òptim dels espais escènics i ha donat lloc que alguns empresaris hagin tingut la feliç idea d'aprofitar aquestes jornades vacants per a la presentació d'altres obres el muntatge de les quals és compatible amb la principal, però que solen tenir menys complexitat i/o ambicions.

Al Comtal, la cartellera del qual ocupa des de fa uns dies Joan Pera, s'ha estrenat en funció programada per als dilluns una comèdia de Joan Yago titulada “You say tomato”. La seva ubicació a la data indicada ens va induir a pensar que potser era una obra menor, però vam poder comprovar que estàvem molt equivocats. Yago ha escrit un text del gènere que sol conèixer-se com “el teatre dins del teatre” és a dir, aquelles obres que fabulen en un escenari sobre el que passa darrere de les bambolines i bastidors on es desenvolupa l'espectacle. En aquest cas, el que els passa a dos artistes de varietés contractats per actuar a la festa major d'un poble, però la intervenció dels quals ha estat manifestament minusvalorada pels organitzadors, al punt d'incloure-la no a l'apartat de ”música”, sinó a “altres activitats”, mentre que un company i antic amic actuarà a la Plaça Major.

L'acció transcorre en el temps previ a l'actuació, quan la parella, que ho és al teatre, però també a la seva vida sentimental, es prepara, vesteix i maquilla i s'entreté parlant sobre la seva peripècia vital i professional. De mica en mica, els seus dos components revelen el fracàs de les antigues il·lusions de joventut, tant en l'àmbit professional com personal. Yago ha aconseguit expressar aquesta situació de manera summament hàbil, subratllant les frustracions dels protagonistes amb una tendresa que suscita la immediata complicitat del públic. Cal dir que Anna Moliner i Joan Negrié, dirigits per Joan María Segura, han sabut assumir els seus respectius rols amb indiscutible propietat i donen vida als seus respectius personatges amb una actuació plena de matisos que van de la conversa fútil a l'expressió profunda dels seus sentiments. La funció acaba amb l'inici de l'actuació que consisteix en un revival de cançons romàntiques de parella, de manera que l'espectacle amaga els petits drames personals després de la brillantor dels cortinatges, les lluminàries dels focus, els alegres compassos de les melodies i els aplaudiments. Un final que convida a l'optimisme… oa la acceptada conformitat, perquè a la vida les coses són com són i no com ens hagués agradat que fossin.

Amb quan queda escrit no caldrà insistir que “You say tomato” va constituir una veritable sorpresa perquè, més enllà d'una aparença superficial, conté valors importants que conviden a advertir que més enllà del teló hi ha uns homes i dones que ens fan riure o plorar, però que després de la màscara del còmic amaguen els seus propis problemes i dificultats. Una obra rodona que bé mereixeria no ser complement d'una cartellera, sinó protagonista principal.