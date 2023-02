Presentadors del Benidorm Fest / @EP

Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta i Megara són els primers quatre participants que arriben a la final del Benidorm Fest des de la primera semifinal, la preselecció de RTVE per triar el representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió que se celebra aquesta setmana a la ciutat alacantina.

Sharonne ha obert l'ordre d'actuació amb el tema "Aire". La drag queen, guanyadora de Drag Race España, inicia la seva actuació amb una llarga capa blava que després es treu. Cinc ballarins acompanyen la cantant, que finalitza amb diverses notes altes.

Aritz emergeix de la foscor de l'escenari per a una actuació molt mesurada amb plans curts i realitat augmentada per a Flamenc. Tons vermells omplen les pantalles i els focus, així com el llarg vestit de cua d'una ballarina, que acompanya el cantant al final de l'actuació i amb què executa una potent coreografia amb acrobàcies.

La tercera en lliça ha estat Sofia Martín , amb "Tuki", en tons blancs i amb quatre ballarins, així com una piràmide a la qual puja diverses vegades a l'actuació. La sorpresa ha arribat al final de l'actuació, quan Martín ha fet un sol de guitarra elèctrica mentre dos ballarins la pujaven a coll.

Agoney ha presentat una actuació amb uns plans curts molt mesurats i coreografia potent juntament amb quatre ballarins per al seu "Vull Arder". Vestit sencer de cuir vermell, el canari ha protagonitzat una de les actuacions més potents de la semifinal, recolzat en una plataforma i un conjunt de micros amb què interactua al principi.

L'equador de les actuacions ha estat l'Arcàdia de Megara , amb referències a videojocs i tons morats, roses i blaves. Dues ballarines amb televisions al cap al principi, que es treuen a meitat de l?actuació per interactuar amb Kenzy, la cantant.

Alice Wonder posa la nota seriosa de la gala amb la seva balada "Jo Quisiera", que comença a piano sobre fons del cel i flaixos de llums. Quatre coristes acompanyen la cantant: entren i es posen al costat del piano, mentre Wonder l'abandona per anar cap a la pastilla de l'escenari, on acaba l'actuació.

El setè lloc és per a Meler , que vénen amb una colorida posada en escena en què comencen engabiats en unes galledes blanques que s'il·luminen. Tambors i algun clixé eurovisiu completen l'actuació de la banda madrilenya.

Fusa Nocta porta una posada en escena potent amb un cotxe blanc sobre l'escenari i cinc ballarins de flamenc amb què transita per l'escenari i les dues pastilles centrals. Plànols tancats i flaixos de llums completen "La meva Família", la proposta de la gandienca.

Per tancar la gala, les tiktokeres Twin Melody participen amb una proposta inspirada en la seva xarxa social: llums circulars que les envolten, unes escales blanques sobre les quals ballen les bessones Aitana i Paula Etxeberria amb quatre ballarins.