Llibre "Boomers"

Sembla evident que les millors expectatives de vida produïdes a les societats del tercer món han obligat a canviar molts esquemes i ja no és concebible que ningú truqui ancià a qui arriba els seixanta anys. De fet, bé es pot dir que justament aquesta edat pot correspondre en molts aspectes als quaranta de fa alguns anys, amb les conseqüències corresponents a tots els ordres de la vida i de l'activitat (encara que caldrà dir-ho en veu baixa perquè no es espanti massa la Seguretat Social).

Bartolomé Seguí situa a Boomers (Salamandra) Lola i Ernesto, dos personatges ja coneguts d'anteriors episodis de les seves historietes il·lustrades, en aquesta etapa vital i ho fa de manera que tant els protagonistes com els seus amics i companys de generació assumeixen aquest nou període de la seva peripècia personal amb plena conformitat. Aquesta actitud, no exempta d'ironies, els permet prendre's les peculiaritats i les limitacions que imposa l'envelliment del cos i de la ment amb bon humor, cosa que es manifesta en les converses que mantenen entre ells o amb els seus amics, o en el reflex mental dels pensaments del protagonista, que l'autor expressa als entrepans que acompanyen les il·lustracions.

Seguí proposa l'adopció d'alguns neologismes imaginatius adaptats a aquesta situació nova. De sobte, utilitza com a títol un d'implantació molt recent, el de “boomer”, que ha estat utilitzat per caracteritzar la “ cohort demogràfica que segueix la generació silenciosa i que precedeix lageneració X , una generació es defineix generalment com les persones nascudes entre el 1946 i el 1964, durant l' explosió de natalitat posterior a la segona guerra mundial”. Però n'incorpora d'altres de collita pròpia. Així el d'“àvia” per denominar un tipus d'institució encara inexistent però que hauria de ser més adient per rebre aquest tipus d'hostes que les en molts casos sinistres residències actuals de la tercera edat; el “coliving”, forma de residència compartida de la gent jove incapaç de fer-se per raons econòmiques amb el seu propi habitatge; o “pollavella” per anomenar el sexe masculí quan perd moltes dels seus atributs, particularment d'ordre sexual i fins i tot mingitori! (si els joves competeixen per comprovar la longitud del raig que són capaços d'expulsar, “ara em conformo amb no pixar-me a les sabates” diu Ernesto).

El dibuix, a color, és de traç senzill i accentua sense excessos el perfil caricaturesc dels personatges que són presentats amb tendresa implícita. S'afegeixen en alguns punts del desenvolupament argumental cites de músiques que l'autor atribueix al record pel protagonista i que cal presumir són també del seu propi gust. Tot això expressa una amable visió amable, distesa i desacomplexada de la tercera edat que ha començat a constituir un sector cada cop més important de la nostra població.