Arxiu - RENAISSANCE Album Cover. Photo by Carlijn Jacobs.

La cantant Beyoncé actuarà dijous que ve 8 de juny a l' Estadi Olímpic de Barcelona en el marc del 'Renaissance World Tour', segons ha publicat aquest dimecres a la seva pàgina web.

Ho farà dins de la gira de presentació del seu darrer àlbum, 'Renaissance', el setè de la seva carrera, que va publicar el 29 de juliol del 2022 després de sis anys de 'Lemonade', i el tour començarà a Estocolm el 10 de maig .

A més del seu pas per Barcelona, l'única anunciada a Espanya actuarà a França, Alemanya, Polònia, Regne Unit, Bèlgica i Holanda, i després del seu pas per Europa seguirà la seva gira per múltiples ciutats dels Estats Units i el Canadà entre agost i setembre.