Karmento / @EP

Blanca Paloma, Vicco, l'albacetenya Karmento i José Otero han aconseguit la passada a la final del Benidorm Fest des de la segona semifinal, de manera que ja es coneix els vuit participants que lluitaran dissabte per representar Espanya a Eurovisió 2023.

Famous, E'Femme, Rakky Ripper, Siderland i Alfred García han quedat fora de la competició en una gala que ha comptat amb les actuacions de Gloria Trevi, Álvaro Soler i Miguel Poveda.

Famous ha donat el tret de sortida de la segona nit del Benidorm Fest amb una actuació molt energètica en què el sevillà demostra els seus dots d'actor de musical amb els seus quatre ballarins. Moviments tallants, foc i fons en tons negres i daurats completen el guarniment de "La Lola", la futbolera cançó amb què intenta arribar a Liverpool.

José Otero ha transformat els seus "hiverns en Mart" en una posada en escena coreografiada, amb tot el vestidor en negre, tant el seu com el dels ballarins que es mouen en una plataforma que gira i genera diferents efectes d'ombres.

En tercera posició ha aparegut Karmento , que ha portat un tros de la seva Castella-la Manxa a l'escenari benidormenc, acompanyada per vegetació de secà i una tela blanca sobre la qual es projecten ombres amb què la cantant interactua. Al final, apareix el cor per cantar el "loroló" final de "Vull i Duel" amb l'albacetenya.

Rakky Ripper protagonitza una "rave" a l'escenari amb moviments energètics inspirats en el pop i l'animi. Puja a una plataforma des de la qual anima el públic, igual que les quatre ballarines i la DJ, que està al fons de l'actuació de "Tracción".

En cinquena posició, Blanca Paloma protagonitza l?actuació més mesurada de la nit. Al costat de cinc coristes i ballarines, elabora una posada en escena en què abunda el blanc i el vermell. Hi ha unes cortines al centre de l?escenari que ajuden a crear diferents efectes d?ombres. La posada en escena més teatral de la gala per a "Eaea".

E'Femme canvia el ritme completament i protagonitza una animada i energètica sisena actuació. La girl band ha aixecat el públic del Benidorm Fest al ritme de "Uff!". Ball, rap i complicitat entre les quatre integrants de la banda.

Siderland comencen la seva actuació a un saló improvisat sobre l'escenari del Benidorm Fest. La seva "Que Esclati Tot" està feta per i per a la realització televisiva, amb moltíssims elements escènics. La banda catalana està acompanyada de tres ballarins que recorren tot l'escenari. Foc i pirotècnia acompanyen la setena proposta de la gala.

A la vuitena actuació de la nit, Alfred García s'ha traslladat al Benidorm Fest dels anys 60, amb una posada en escena que semblava treta directament d'un videoclip. Tot en blanc i negre, el català ha sortit a escena acompanyat per The Spanish King per recrear el seu “Des que tu estàs”.

La festa acaba amb Vicco , que porta una alegre posada en escena per a la seva "Nochentera", la cançó amb més escoltes a tot el Benidorm Fest 2023. La catalana es munta un saló sencer a l'escenari, al qual surt acompanyada per quatre ballarins.

Per tant, la final del Benidorm Fest queda composta per Agoney, Alice Wonder, Megara, Fusa Nocta, Blanca Paloma, Vicco, Karment i José Otero. Se celebrarà aquest dissabte a les 22.00 hores a La 1, en directe des del Palau l'Illa de Benidorm.