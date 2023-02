Another Moon de Kimchi and Chips | Llums BCN

Si encara no tens pla per aquest diumenge i no has anat a gaudir de l' espectacle lumínic de Llum BCN , a què estàs esperant? El festival de les llums va aterrar a Barcelona divendres passat però estarà disponible durant tot el cap de setmana . A partir de les 18:30h de la tarda els carrers del Poblenou acullen aquest espectacle lumínic que aquest any té com a temàtica principal la crisi climàtica . Encara que l'accés és totalment gratuït , algunes obres es troben en sales o espais limitats, per la qual cosa es recomana una certa antelació .

Tot seguit el mapa dels espectacles:

1.- Another Moon, de Kimchi and Chips

Els sud-coreans faran aparèixer al cel de Barcelona una segona lluna. Ho faran mitjançant un satèl·lit tecnològic que és climàticament conscient. La lluna és el resultat de diversos raigs làser projectats contra el cel que es podrà albirar fins a un quilòmetre de distància.

2.- We Harvest Wind, de Thijs Biersteker

Proposen un mecanisme basat és una sèrie d'aspes, de tres metres de diàmetre, que girin al voltant d'una agulla central de sis metres. Els visitants activen l'obra mitjançant ventiladors que apunten cap a la peça des de múltiples angles per fer girar les pales, que estan imprimides en 3D a partir de plàstic reciclat.

3.- Call Out, d'Abel Korinsky i Orhan aib Kavrakoglu

L'obra du qüestiona la presència de satèl·lits que orbiten la terra per connectar el món virtualment, prenent com a referència els treballs d' Elon Musk amb Space X . L'objectiu del treball és evidenciar la responsabilitat humana en la tecnologia mitjançant una instal·lació audiovisual immersiva.

Umbra d'Elisava. | Llum BCN

4.- Umbra, d'estudiants d'Elisava

Per als que es vulguin identificar una mica més amb els artistes, 'Umbra' és una instal·lació creada per estudiants del Màster en Arquitectura Efímera i Espais Temporals , d'Elisava. L?obra neix d?un edifici industrial obsolet a la ciutat de Barcelona amb l?objectiu de dignificar la desmaterialització que ha patit el lloc al llarg dels anys i magnificar el paisatge de la desocupació.

5.- Liberty and Light, de Chila Kumari Singh Burman

L'artista britànica posa la façana de Can Framis cap per avall amb un projecte format per escultures de neó. L'obra barreja conceptes folklòrics indis amb el missatge missatge del Guernica de Pablo Picasso. Tot un desplegament de coloristes llaminadures gelades, típics tuk-tuks del sud-est asiàtic, brolladors i deesses hindús, animals salvatges i moltes flors.

Com calia esperar, les instal·lacions impliquessin restriccions i talls en el trànsit habitual del Poblenou així que es recomana utilitzar el transport públic per arribar a la ubicació.