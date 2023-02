Blanca Paloma ha guanyat el Benidorm Fest amb la seva cançó "Eaea". | @EP

Blanca Paloma ha guanyat el Benidorm Fest amb la seva cançó " Eaea " i representarà Espanya a Eurovisió 2023 després d'amassar 169 punts: 94 del jurat, 35 del jurat demoscòpic i 40 del televot.

En segon lloc ha quedat Agoney amb " Vull Arder " i un total de 145 punts; seguit de Vicco amb 129 punts; Megara amb 106 punts en quatre lloc. Cinquena ha estat Alice Wonder, en sisena posició ha quedat Karmento , setè José Otero i ha tancat la classificació Fusa Nocta .

La gala final del Benidorm Fest 2023 arrencava a les 22.00 de la nit davant d'un abarrotat Palau l'Illa de la ciutat alacantina, on més de 2.000 persones han vibrat amb les vuit actuacions candidates al micròfon de bronze, així com amb les aparicions d'Ana Mena, Manuel Carrasco, Beth, Chanel i la presentadora , Mónica Naranjo .

Karment ha estat l?encarregada d?inaugurar la gala. Per això, ha portat un tros de la seva Castella-la Manxa a l'escenari benidormenc, acompanyada per vegetació de secà i una tela blanca sobre la qual es projecten ombres amb què la cantant interactua. Al final, apareix el cor per cantar el "b" final de " Vull i Duel " amb l'albacetenya.

El lloc dos ha estat de Megara amb “ Arcadia ”: referències a videojocs i tons morats, roses i blaves . Dues ballarines amb televisions al cap al principi, que es treuen a meitat de l?actuació per interactuar amb Kenzy , la cantant.

Al número tres ha sortit Alice Wonder , amb " Yo Quisiera " , que comença a piano sobre fons del cel i flaixos de llums . Quatre coristes acompanyen la cantant: entren i es posen al costat del piano, mentre Wonder l'abandona per anar cap a la pastilla de l'escenari, on acaba l'actuació.

Quarta ha sortit Fusa Nocta , amb " La meva família ", una posada en escena potent amb un cotxe blanc sobre l'escenari i cinc ballarins de flamenc amb què transita per l'escenari i les dues pastilles centrals. Plànols tancats i flaixos de llums completen "La meva Família", la proposta de la gandienca.

Passat l'equador de la gala, ha estat el torn d' Agoney , amb el seu " Vull Arder ", una actuació amb uns plans curts molt mesurats i coreografia potent juntament amb quatre ballarins per al seu "Vull Arder". Vestit sencer de cuir vermell, el canari ha protagonitzat una de les actuacions més potents de la semifinal, recolzat en una plataforma i un conjunt de micros amb què interactua al principi.

En sisena posició, Blanca Paloma protagonitza l'actuació més mesurada de la nit. Al costat de cinc coristes i ballarines, elabora una posada en escena en què abunda el blanc i el vermell. Hi ha unes cortines al centre de l'escenari que ajuden a crear diferents efectes d?ombres. La posada en escena més teatral de la gala per a "Eaea".

Setè ha estat José Otero, que ha transformat els seus " Hiverns en Mart " en una posada en escena coreografiada, amb tot el vestidor en negre, tant el seu com el dels ballarins que es mouen en una plataforma que gira i genera diferents efectes de ombres.

La festa acaba amb Vicco , que porta una alegre posada en escena per a la seva " Nochentera " , la cançó amb més escoltes a tot el Benidorm Fest 2023 . La catalana es munta un saló sencer a l'escenari, on surt acompanyada per quatre ballarins.