Beyoncé amb un Grammy / Instagram @recordingacademy

Rosalía ha guanyat el Grammy a millor àlbum llatí alternatiu o de rock a la 65a edició aquests premis de música que se celebren aquest diumenge al Crypto.com Arena de Los Angeles.

En aquesta categoria estaven nominats Jorge Drexler, amb Tinta i Temps; Mon Laferte amb '1940 Carmen'; Gaby Moreno amb 'Al·legoria' Fito Páez amb 'Los Años Salvajes'. Amb aquest, són dos els Grammy que ja acumula l'artista catalana amb el gramòfon que va guanyar el 2020 amb 'El mal querer'.

Per la seva banda, Beyoncé ha aconseguit aquest diumenge quatre estatuetes, sumant un total de 32 al llarg de la seva carrera i aconseguint el rècord de major nombre de triomfs de la història de la indústria musical.

L'artista, que va arribar tard a la cita que tenia lloc a l'estadi Cryto.com Arena de los Ángeles, va rebre el premi a millor àlbum Dance Electrònic per 'Renaissance', també ha rebut altres Grammy com a millor cançó de R&B per 'Cuff It'.

El cantant britànic Harry Styles s'ha fet durant la 65a edició dels premis de l'Acadèmia de l'Enregistrament nord-americà amb el premi a millor disc de l'any i millor àlbum vocal pop amb 'Harry's House', el tercer àlbum d'estudi del cantautor.

La rapera Lizzo --que també ha actuat a la gala-- ha aconseguit l'estatueta a millor enregistrament de l'any amb la cançó 'About Damn Time', premi que ha agraït a "tots els amics" que l'"han inspirat per fer música" ", inclosa Beyoncé, per a la qual també ha tingut paraules d'agraïment."

La gala, que ha estat introduïda pel còmic sud-africà Trevor Noah , ha arrencat amb una actuació de Bad Bunny, que ha cantat 'L'apagada' i 'Després de la platja', creant una "veritable festa", alhora que celebrava la música llatina.

VIOLA DAVIS, ARTISTA EGOT

Una altra de les grans guanyadores de la nit ha estat l'actriu Viola Davis , que s'ha convertit en una de les poca artistes del món a aconseguir l'estatus EGOT, terme que s'utilitza per referir-se a aquelles persones que han aconseguit com a mínim un premi Emmy , un Grammy, un Oscar i un Tony durant la seva carrera.

En el cas de Davis, coneguda internacionalment pel seu paper de protagonista a la sèrie de televisió 'How to Get Away with Muder', ha aconseguit aquest diumenge el Grammy a millor audiollibre pel seu àlbum de memòries 'Finding Me'.

"Vaig escriure aquest llibre per honrar la Viola de 6 anys, honrar-la a ella, la seva vida, la seva alegria, el seu trauma, tot. I ha estat tot un viatge", ha declarat en rebre el premi.

Així mateix, Adele, una de les favorites, ha guanyat l'estatueta a millor actuació pop en solitari per la cançó 'Easy on Me'; i Taylor Swift s'ha coronat amb el premi a millor vídeo musical amb 'All Too Well: The Short Film'.

A més, aquest any el primer Grammy per a un videojoc ha estat atorgat a la compositora Stephanie Economou, que ha fet història a la categoria inaugural a millor banda sonora en mitjans interactius pel seu treball musicalitzant Assassin's Creed.