Foto: Javier Camporbín

Tot i que el programa de les temporades de dansa que se celebren des de fa quaranta anys a La FACT de Terrassa inclou tota mena de gèneres coreogràfics, la dansa clàssica ocupa sempre un lloc d'honor. I la veritat és que el públic fidel que acudeix al Centre Cultural egarenc tenia “fam” de tutús i peus de puntes. L'ha pogut saciar aquest darrer cap de setmana amb la presentació de “La bella dorment” a càrrec del Ballet Clàssic Internacional que dirigeix Andrey Scharaev.

La circumstància geopolítiques actuals influeixen a tots els ordres de la vida i afecten molt directament sobre l'activitat cultural. Com que la vida segueix i tothom vol continuar treballant, les companyies que feien bitlles per Espanya amb adjectius que les relacionaven amb Rússia o amb alguna de les seves ciutats han anat eludint aquestes referències i substituint-les per altres de més asèptiques. I ho diem perquè aquesta formació, tant pel seu directe Scharaev, que ho va ser abans del ballet de Sant Petersburg, la seva productora, Tatiana Solovieva -actors secundaris també a la funció, cal crear sinergies econòmiques-, i alguns dels seus components, tenen cognoms russos o moldaus, en definitiva, de l'antiga URSS. Això no constitueix en absolut cap demèrit perquè la tradició coreogràfica russa està per sobre de totes aquestes contingències.

Dit tot això, ens centrarem en l'obra que es va presentar a Terrassa que constitueix un dels títols indispensables del ballet clàssic. Seguint la coreografia original de Petipà i respectant-ne l'essència, la producció que comentem ha comprimit els tres actes originals en dos. El primer, de caràcter essencialment coral ia càrrec del gruix del cos de ball femení i el segon, quan la bella dorment desperta i se celebra l'esdeveniment amb una selecció de peces al·legòriques d'alguns dels famosos contes de Perrault, amb passos a dos més personalitzats. El ballet de Scharaev va acreditar una preparació tècnica excel·lent i va interpretar les diverses peces de l'obra amb inspirada execució. La parella protagonista, Tatiana i Nicolai Nazarchevici -coincideixen els cognoms, potser són germans?- va tenir una intervenció excel·lent i encara que tots els ballarins/es van brillar a gran altura, ens va sorprendre l'actuació del Ocell blau (Seiyu Ogasawara), de constitució parva, però capaç de coordinar uns salts creuats sorprenents.

La utilització d'una escenografia a base de telers pintats dels que fugen les formacions contemporànies va resultar, en aquest cas, apropiada i ens va portar records grats. Rus o no, el Ballet Clàssic Internacional va brillar amb llum pròpia a Terrassa.