El TPK Art i Pensament Contemporani enceta dijous, 9 de febrer, un projecte participatiu de creació fotogràfica amb persones del col·lectiu de dones migrants i víctimes de violència de gènere vinculades a l’entitat Mujeres Pa’lante. L’objectiu és fomentar la seva visibilitat i treballar per a una millor inclusió social del col·lectiu.

El projecte participatiu es realitzarà durant el 2023 a través de vint-i-cinc tallers presencials de caràcter setmanal i de tres hores de durada. A través de l’assaig fotogràfic les participants recuperaran emocions i fragments de la seva història personal i reconstruiran una narració visual pròpia. Conclourà amb l’exposició i la difusió dels seus resultats en una mostra fotogràfica, acompanyada d’un entramat de visites guiades. El TPK col·labora amb el projecte, dissenyat i dirigit per Nuria Prieto, mediadora artística i fotògrafa documental.

La primera fase del projecte consistirà en el reconeixement i l’aterratge dels conceptes i de les eines que es faran servir al llarg de tot el procés, reforçant alhora els vincles del grup. Posteriorment, en una segona fase, es donarà el nus del projecte i el desenvolupament de l’assaig fotogràfic. Es treballaran temes com la identitat, la memòria i el viatge migratori recuperant fragments i experiències vitals de les participants. En acabat, la tercera fase serà la posada en marxa de l’edició de l’assaig fotogràfic, on les persones tancaran les seves obres autobiogràfiques, així com els textos que les acompanyen. Finalment, la quarta fase serà l’exposició fotogràfica que es mostrarà a la ciutadania.

El TPK Art i Pensament Contemporani és un projecte d’investigació que comprèn sis línies fonamentals d’actuació: formació, creació, producció, difusió, intercanvis internacionals i suport a l'art emergent amb espais de residència per a artistes.