L'artista ha participat en pel·lícules de Pedro Almodóvar oa 'Kiki, l'amor es fa' de Paco León o recentment a 'La Piedad' d'Eduardo Casanova. - ACADÈMIA DE CINEMA

L'artista Fernando Fernández , més conegut com Fernando 'Estrella' , ha mort aquest dimecres als 63 anys. Una pèrdua lamentada per l'Acadèmia de Cinema o la SGAE, que l'ha qualificat com "una gran icona pop i de l'escena LGTBIQ+".

"Enyorarem la llibertat creativa i la desimboltura d'un dels artistes més estimats de la moguda cultural dels '80, Fernando Fernández 'La Estrella'. Compartim el dolor d'amics i familiars per aquesta gran absència. DEP" , ha publicat la SGAE al seu perfil de Twitter.

Estrella va participar en algunes de les pel·lícules de Pedro Almodóvar com 'La ley del deseo' o 'Kika' . També ha col·laborat amb Eduardo Casanova en el seu darrer treball, 'La piedad'. Per part seva, l'Acadèmia de Cinema ha recordat que va ser ell qui "va preparar l'icònic gaspatxo de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

A més, en els últims anys s'ha convertit en rostre reconeixible d'alguns dels títols del director Paco León com 'Kiki, el amor se hace' , la sèrie 'Arde Madrid' o, més recentment, 'Rainbow'.