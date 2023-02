DJ Amable / L'Hospitalet

DJ Amable, natural de L’Hospitalet, celebra quaranta anys com a discjòquei i, per homenatjar-lo, el documental Voy a saco, guitarras y clubs farà un repàs a tota la seva trajectòria: des dels seus inicis a sales mítiques de la ciutat com Depósito Legal (Depo) o Compliche fins a la seva consolidació com a DJ resident de la sala Razzmatazz.

Amable Sierra va ser precursor de l’escena indie club a Espanya durant els anys 80-90 punxant un estil de música basat en el protagonisme de les guitarres elèctriques (indie, grunge, rock, noise, shoegaeze, hardcore melòdic, pop...) a sales com Depósito Legal, Compliche, A Saco o KGB. Més endavant, a partir dels 2000, la seva figura va transcendir a nivell estatal a festivals com el FIB, Sonorama, Cruïlla, Summercase o Sónar i les seves sessions al Razzmatazz van ser un model a seguir a Europa.

Ara, un col·lectiu de la ciutat format per diferents professionals de la cultura s’ha organitzat per treballar en aquest documental que recull l’esperit de tota una època i que compta amb la participació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, el Districte Cultural i The Garage of The Bass Valley. Actualment, el documental que es troba en fase de muntatge, ha engegat un projecte de micromecenatge per poder finançar els drets musicals de les cançons que han marcat tota una generació i que s’inclouran en el documental. Un cop finalitzat el muntatge, es presentarà per ser seleccionat a l’edició 2023 del Festival In-Edit.

L'OFICI DE FER BALLAR A RITME DE GUITARRA

Amable va impulsar l’anomenada Escola de DJ de L’Hospitalet, sorgida a finals dels 80 i d’on sortirien els DJ que conqueririen la nit de la capital catalana, fent de Barcelona la catedral de la música indie a Europa. En aquell primer moment, Amable es va especialitzar a importar i difondre el so britànic barrejant temes de guitarres amb transicions molt naturals. Alhora aquell va ser un moment en què sorgia l’anomenada cultura de clubs, que replicava el model de l’Hacienda a Manchester on comptava amb DJ residents que setmanalment donaven a conèixer les seves seleccions musicals.

Voy a saco, guitarras y clubs vol explicar aquesta manera de viure la nit, molt influenciada amb els valors de la classe treballadora de finals dels anys 80 i principis dels anys 90 i la inquietud cultural de milers de joves de la generació del baby-boom, que va provocar que les guitarres “envaïssin” els clubs d’una manera natural.

Juntament amb DJ Amable, participen en el documental: Joan S. Lluna (Mondo Sonoro), Carmen Zapata (directora d’ASACC), Javier Ajenjo (director de Sonorama), Daniel Faidella (director de Razzmatazz), DJ Ángel Molina, Dani Sánchez (DJ Gato), Maria Torras i Anna Vicen de Siamiss DJ, Fran Lenaers (Spook Factory, València), Axel Pi (Sidonie), Marc Obiols (DJ Maadraassoo), Bart Sanz (Dorian), David Lafuente (director de Salamandra i Let’s Festival), David Velasco (Monoculture i mànager de DJ Amable), entre d’altres.