La sexualitat femenina ha superat els innombrables tabús que l'han mantingut oculta, quan no reprimida, des de fa segles i per tant ara no hi ha secrets i sobre ella es pot parlar, comentar, explicar i fins i tot fer broma amb bon humor, com va voler fer Eve Ensler amb “Els monòlegs de la vagina” que, malgrat el títol, és una comèdia per a tres intèrprets. La va escriure després d'haver realitzat més de dues-centes entrevistes a dones que va utilitzar com a base per generar una visió distesa i desopilant de la sexualitat femenina i va suscitar un interès tan notable que ha estat traduïda a mig centenar d'idiomes i s'ha representat en 120 països.

En paraules d'Edu Pericas, responsable d'adaptació del text a l'espanyol, així com de la seva direcció i posada en escena, “és un espectacle que, si bé tracta sobre la sexualitat de la dona, no entra a la tortuosa relació amb l'home. Cada monòleg es relaciona d'alguna manera amb la vagina, ja sigui a través del sexe, de l'amor, de la violació, la menstruació, la mutilació, la masturbació, el naixement, l'orgasme i la varietat de noms que s'utilitzen per anomenar aquesta part del cos femení. En qualsevol cas, ha de quedar clar que no es pretén atacar «allò masculí», sinó parlar de l'univers femení i de la relació de la dona amb el sexe on coexisteixen dos pols no necessàriament oposats: perill i plaer”.

L'obra havia estat representada a Barcelona en temporades anteriors (amb ella es va clausurar el Club Capitol de les Rambles) però torna ara amb plena vitalitat a l'Aquitània i compta amb Laia Alsina, Alicia González Laa i Meritxell Huertas com a intèrprets d'uns textos gairebé sempre divertits -a destacar en particular la imitació dels diferents tipus de gemecs, una creació memorable de Meritxell Huertas-, si no aguts, irònics, en alguns casos poètics i fins i tot dramàtics, com quan al final es llança un missatge inequívoc i dramàtic contra la violència masclista. Fàcil és, per tant, col·legir que “Els monòlegs de la vagina” tornarà a repetir el seu èxit a l'acollidor teatre d'Avinguda de Sarrià.