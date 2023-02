Personalitats del món de la cultura i la política han lamentat la mort del director Carlos Saura , que ha mort aquest divendres als 91 anys, un dia abans que l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques el lliurés a Sevilla el Goya d´Honor.

Després de conèixer la mort del director, la Casa de Sa Majestat el Rei ha posat en relleu que "el seu cinema no morirà mai". "Fins sempre, Carlos Saura", ha assenyalat en un comentari publicat a Twitter.

Arxiu - El cineasta premiat Carlos Saura posa al photocall dels Premis RNE Sant Jordi 2022, a 26 d'abril de 2022, a Barcelona

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha exalçat la "figura fonamental" de la cultura espanyola que ha estat Saura. "El seu talent és i serà sempre patrimoni cultural de la nostra història gràcies a pel·lícules inoblidables com 'Ay, Carmela' o 'La prima Angélica'. Diem adéu al director de la imaginació, però ens queda el seu cinema" , ha indicat Sánchez en una publicació a la citada xarxa social.

Per part seva, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha ressaltat la "figura indispensable" en la història del cinema espanyol de Carlos Saura i ha traslladat el seu afecte "als seus ia tota la família de les arts cinematogràfiques".

Des del Ministeri de Cultura i Esport també han lamentat la mort del director, destacant que quedarà "impagable" la seva contribució al cinema espanyol i que va ser guardonat amb "innombrables" premis com el Premi Nacional de Cinematografia 1980 i la Medalla d'Or al mèrit a les Belles Arts 1991.

Així, el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , que ha esmentat que Saura va ser cineasta, fotògraf, escenògraf i artista total, ha assenyalat que la seva carrera va rebre "tots els premis imaginables, i sobretot, l'afecte, l'estima i l'estimació" reconeixement de tots”.

UN ARAGONÉS "AMANT DE LA SEVA TERRA I APASSIONAT DE LA FOTOGRAFIA"



La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría , ha incidit en les arrels aragoneses de Saura, "amant de la seva terra, apassionat de la fotografia" que va retratar "com pocs la societat en totes les seves obres": "La seva aportació al cinema modern és indiscutible. Tot el nostre afecte a la seva família”.

En la mateixa línia, el president d'Aragó, Javier Lambán , ha incidit que Saura ja ha entrat en la història "de la millor cultura espanyola i aragonesa, a l'estela de Goya i Buñuel". "Ho he estat tractant els últims anys, des d'una profunda admiració cap a ell", ha recordat.

També s'ha acomiadat del cineasta la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que ha recalcat que Saura va ser "madrileny d'adopció i mestre del cinema, la literatura i la fotografia". "Ens deixa una obra única, que ret homenatge a la totalitat del nostre patrimoni cultural i ho renova: la paraula, la música, la dansa i la imatge. Descansa en pau", ha publicat Ayuso.

A més, el president del Senat, Ander Gil , ha indicat que era un dels directors "més transcendentals" del cinema espanyol. "Se'n va amb tots els reconeixements nacionals i internacionals, i signant una pagina d'or en la història del cinema espanyol. DEP", ha comentat.

La portaveu de Ciutadans al Congrés i exlíder de la formació taronja, Inés Arrimadas , ha lamentat la trista notícia de la seva pèrdua el dia abans de rebre el Goya d'Honor 2023 i ha apuntat que la seva figura "traspassa les fronteres del cinema i el seu llegat ja és part fonamental de la cultura espanyola".

"Demà tots commemorarem la seva memòria i figura a Sevilla. Descanseu en pau", ha subratllat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno , que ha afegit que Saura rebria el Goya d'Honor en aquesta edició "com a homenatge al seu talent i trajectòria".

EL MÓN DE LA CULTURA RECORDA L'"OBRA INDISPENSABLE" DE SAURA



L'actor malagueny Antonio Banderas ha afirmat que amb Carlos Saura "mor una part importantíssima de la història del cinema espanyol" i ha destacat que el cineasta "deix darrere seu una obra indispensable per a la reflexió profunda sobre els comportaments de l'ésser humà". "Descansa en pau amic", ha apuntat, mentre que el seu col·lega Hugo Silva ha compartit un fragment de la pel·lícula de Carlos Saura 'Sevillanas' (1992), amb Lola Flores .

"Ha mort Carlos Saura a qui vaig conèixer durant el rodatge de la seva última pel·lícula a Atapuerca i entre els bisons. En aquells dies jo pensava: vull ser com Carlos Saura quan tingui la seva edat. (Aquests dies dibuixo tos com els anomenava lis guardo com un tresor)", ha recordat el paleontòleg Juan Luis Arsuaga .

Per part seva, el productor de cinema Agustín Almodóvar també s'ha fet ressò de la notícia de la mort de Carlos Saura, a qui considera "l'últim director clàssic del cinema espanyol".

"Bon viaje" ha desitjat al "mestre" l'actor Óscar Jaenada , mentre que el director del programa de televisió 'Días de Cine', Gerardo Sánchez , ha dit "adéu a un gegant del cinema". "Fins sempre Carlos Saura", ha indicat.

Alhora, el productor de cinema i televisió Enrique López Lavigne ha declarat "per a l'eternitat Carlos Saura", alhora que el Cercle de Belles Arts ha lamentat "la trista notícia de la mort del gran cineasta espanyol", enviant "una abraçada als seus familiars i amics".

Rodrigo Cortés , director, productor, i guionista, ha escrit unes paraules a la seva memòria a ABC, sota el títol 'Carlos I el Empecinado, últim rei d'Aragó'. "Saura va tenir ull de fotògraf i ànima de pintor. Avorrit tantes vegades de si mateix per poder fer diferent igual, es va reinventar tant com va poder i quantes vegades va voler, de taulat en tauler i de bard en vers, d'oli en ona i de ritme en raó", ha escrit.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya també ha lamentat "profundament" la mort de Carlos Saura, Goya d'Honor 2023, "un dels cineastes fonamentals de la història del cinema espanyol".

"Consternats per la mort de Carlos Saura, un dels referents del cinema internacional i un creador fonamental de l'audiovisual espanyol. Gràcies per la teva dedicació, pel teu talent i per la teva generositat. Tot el nostre afecte per a la família i amics", ha subratllat, per la seva banda, la Societat General d'Autors i Editors ( SGAE ).

Des de la Fundació Artistes i Intèrprets Societat de Gestió ( Aisge ) han recordat com la setmana passada celebraven el Goya d'Honor Carlos Saura amb una il·lustració. "¿Vam fer malament a avançar-nos? El cineasta ens deixa avui, un dia de rebre el premi. En realitat fèiem bé: no calia que alcés el trofeu perquè celebréssim (una vegada més) el seu art", ha puntualitzat.

"Fins sempre mestre. Profunda tristesa per la mort del grandíssim cineasta Carlos Saura. Ens deixa amb la seva última pel·lícula 'La paredes parlen' (presentada a #70SSIFF) acabada d'estrenar a sales i en vigílies de rebre el Goya d'Honor a tota la seva carrera “, ha explicat Donostia Zinemaldia , el Festival de Sant Sebastià.

També la Fundació i la Companyia Antonio Gades plora la pèrdua del “gran cineasta”. "Amb la seva partida es tanca una pàgina única en la història del nostre cinema i la nostra cultura. La nostra abraçada i afecte per a tota la família i amics", ha manifestat.