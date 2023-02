El concert de l?artista urbana catalana és un èxit i ven 17.000 entrades. | @EP

Bad Gyal ha muntat aquest dissabte a la nit una gran festa de música urbana que ha començat cap a les 21.00 al Palau Sant Jordi de Barcelona , que, amb 17.000 entrades venudes , ha penjat el cartell de 'sold out', com també ho ha fet el Wizink Center de Madrid , on actuarà el dia 17.

L'artista barcelonina va publicar aquest divendres ' Chulo ', un reggaetó en què explora la seva sexualitat i el desig mentre s'apropia dels codis tradicionals del gènere i els reconstrueix des de la seva visió com a dona, una cançó que llança com a avantsala del seu àlbum de debut , previst per a aquest any.

Amb aquest concert, Bad Gyal ofereix un xou renovat que va del dembow al dancehall, després de triomfar a les edicions de 2022 del Primavera Sound a Barcelona, Porto (Portugal), Los Angeles (Estats Units), Sao Paulo (Brasil), Santiago (Xile) i Buenos Aires (Argentina).