Foto: P-I de Dalmases

“Quan la meva mare, que té 90 anys, llegeix una de les meves novel·les i l'entén, tinc la seguretat que funcionarà” va confessar Lluís-Anton Baulenas, que s'acaba de proclamar guanyador (entre les 55 obres presentades) del premi literari Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona amb Seré el teu mirall . Aquest guardó està dotat amb 25.000 euros i ha estat instituït per Àfora Focus Edicions amb l'editorial Comanegra per a obres escrites en català que estiguin ambientades totalment o parcialment a Barcelona i siguin de qualsevol temàtica, gènere i context històric.

Segons va explicar Baulenas “la història va sorgir d'un llamp d'inspiració que vaig captar quan vaig veure com al Zoo un barceloní plorava mentre veia el famós Floquet de Neu els últims dies de la seva vida”. Aquest fet fortuït va ser el punt de partida de la inspiració que el va fer escriure sobre la història de la reparació d'un mal amb què el protagonista de la narració busca la seva redempció. “Es troba en una cruïlla de la seva vida i es veu constrenyit a resoldre un problema”. La història, encara que situada als primers anys del segle actual, en plena bombolla immobiliària i en un accelerat procés de transformació urbanística, es retrotrau alhora d'alguna manera a la Barcelona de fa mig segle, quan molts edificis de l'Eixample van ser desfigurats per l'addició de noves plantes durant l'alcaldia de Porcioles. Tot això es reflecteix a Seré el teu mirall que “no és una obra sobre Barcelona, però és present a través dels seus personatges”.

"Sóc un artesà que trigo entre dos anys i dos i mig a escriure una novel·la i quan n'acabo una és per començar-ne una altra" va manifestar Baulenas, que va al·ludir a la seva cinefília perquè en el setè art "és per a mi una font de vida i d'aprenentatge ”. Una afecció que ha estat recompensada a la recíproca, ja que tres de les seves peces narratives han aconseguit versió fílmica. Quelcom perfectament comprensible si tenim en compte que diu utilitzar un llenguatge molt cinematogràfic. El que no exclou que busqui alhora l'ambició literària i la popular, cosa que fa possible que en aquest cas concret “sense ser una novel·la d'idees”, n'hi ha a través dels personatges”. Per la seva banda, el director d'Afora Focus edicions, Félix Riera, va recordar que no es tracta d'una novel·la històrica, malgrat que és perceptible la profunda atmosfera barcelonina que caracteritza tota l'obra de Baulenas.

A la presentació, en què van ser presents Daniel Martínez i Jordi González, president i vicepresident respectivament de Focus, grup d'empreses del sector teatral que ha iniciat amb el segell expressat una ambiciosa tasca editorial, es va mostrar així mateix una original obra d'art dissenyada per Lara Fluxá que simbolitza el premi, per cert, un dels més generosament dotats de l'oferta de guardons literaris espanyols.