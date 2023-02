L'última actuació de Gossos va ser el 2018. Foto: Twitter (@gossosgrup)

Gossos , una de les bandes de rock més mítiques del panorama musical català, tornarà als escenaris per un dia aquest 2023 . Ho faran al concert de commemoració del 50è aniversari de la Companyia Elèctrica Dharma , previst per al 22 d'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona .

Que els de Manresa participin en aquest gran concert és noticiable perquè el 2018 van anunciar que iniciaven una aturada indefinida , encara que mai no s'han arribat a dissoldre o separar com a banda. Fins ara, el grup format per Oriol Farré, Roger Farré, Juanjo Muñoz, Santi Serratosa i Natxo Tarrés ha complert aquest descans.

Sopa de Cabra, Joan Reig i Santa Salut, entre d'altres, també estan anunciats pel concert del 22 d'abril.