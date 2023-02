El Teatre Gaudí celebra el seu 15è aniversari / Pablo-Ignacio de Dalmases

Tot va començar el 1995 quan Ever Blanchet i María Clausó van iniciar el seu camí amb el Versus Teatre. No direm que van aixecar el teló perquè es tracta d'una sala on l'espai escènic se situa al centre i al voltant de dues escales de butaques. Uns anys més tard es van ubicar al carrer de Sant Antoni Maria Claret i així va néixer el Teatre Gaudí, en aquest cas amb un espai escènic a quatre bandes. Va ser el 2008, de manera que els seus empresaris, la parella Blanchet-Clausó, han aconseguit assolir els casaments de vidre, és a dir, els quinze primers anys de funcionament. No sense ensopegades, ni dificultats, però també amb una sòlida força de voluntat que els ha permès presentar més de 250 espectacles, 59 musicals de petit format, gènere en què el Gaudí s'ha convertit en un veritable especialista i centre de creació .

Amb aquest motiu hi va haver celebració amb pastís d'aniversari inclòs i en què van ser presents els artistes que presenten les seves produccions al local. És a dir, la companyia Egos Teatre amb “Baby boom!!”, el musical del destape” i la comèdia “Solstici” de la Companyia Inevitable, totes dues actualment en cartell. A partir del 20 de febrer tornarà La Festa salvatge amb el concert teatralitzat “The wild party en concert” i el 7 d'abril ho farà la companyia Sort a la meva vida amb el musical més eurovisiu titulat “Tuelf points”.

Ever Blanchet va aprofitar l'oportunitat per impetrar més interès i suport crematístic per part de les administracions envers teatres com el Gaudí que, amb recursos paros, s'han mostrat capaços d'oferir una programació que es caracteritza per la seva varietat, qualitat i ambició.