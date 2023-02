Welch, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press



El món del cinema torna a vestir-se de dol. Dimecres passat 15 de febrer, a última hora de la tarda (hora dels Estats Units), es confirmava la mort d'un dels grans mites eròtics de l'edat daurada de Hollywood, Rachel Welch. L'actriu, anomenada popularment com El Cos, tenia 82 anys i, com ha explicat el seu representant a través de l'escarit comunicat amb què ha anunciat la seva mort, patia una malaltia des de fa relativament poc temps sobre la qual ha evitat donar-ne cap detall.



Guanyadora d'un Globus d'Or, la nord-americana d'orígens bolivians va néixer el 1940 i va despuntar com a model abans de fer el salt a la interpretació com a figurant de la mà d'Elvis Presley a mitjans de la dècada dels 60. Després vindrien els papers que la van catapultar la fama i la van convertir en un dels sex-symbol per excel·lència de la meca del cinema: Fantastic Voyage, One Million Years BC, Biggest Bundle of Them All, L'Animal...

Amb més de 30 pel·lícules en la seva trajectòria, va guanyar el Globus d'Or a millor actriu de pel·lícula de comèdia o musical el 1974 pel seu paper a Los tres mosqueteros: els diamants de la reina , i també va ser reconeguda per la revista Playboy com la tercera intèrpret més atractiva del segle XX.

L'última aparició de l'actriu, allunyada del focus mediàtic des de fa anys, va ser el 2017 durant una gala celebrada a Los Angeles.