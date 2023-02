Teatre.Versus Glòries.Pazzo

L'espai escènic del teatre Versus Glòries té una versatilitat enorme i quan el públic penetra ara mateix a la sala es troba amb el que bé poguessin ser les bambolines, la rebotiga o el magatzem d'un circ. Un munt de trastos vells que creen l'ambient necessari per a la representació de Pazzo, una comèdia dramàtica de Félix Herzog que protagonitzen Jordi Banacolocha i Adrián Grösser sota la direcció de Roberto G. Alonso.

Pocs contextos permeten un endinsament més profund a la mestressa humana que el del circ. Al més antic dels espectacle nien tots els sentiments, les pulsions i les passions humanes i Herzog ha trobat en aquest ambient el paisatge oportú per reflectir un tema tan intemporal i etern a l'ànima humana com el del canvi generacional. En aquest cas, representat per la convivència entre dos artistes, un pallasso vell i el seu nebot, que s'enfronten a la decadència del que va ser un gran circ amb l'esperança d'un de recuperar l'esplendor perduda i de l'altre entendre un món que , tot i ser proper, li resulta distant i en bona mesura incomprensible.

Es produeix llavors la concurrència de diversos eixos temàtics que, degudament entrellaçats, donen vida a una comèdia no exempta d'un tènue dramatisme -per això l'hàgim englobat dins del gènere de la comèdia dramàtica- però en què per sobre de qualsevol altra consideració es reflecteix la tendresa de les relacions i els sentiments humans en un exercici interpretatiu que els dos actors executen amb soltesa i persuasiva convicció, alternat distesament en la dicció del text, escrit per l'autor en català, alguns italianismes que a aquest li han semblat necessaris per ambientar els seus personatges en un origen concret.

Els setanta minuts que dura aquest diàleg transcorren en un sospir i deixen a l'espectador, sens dubte, una sensació de plenitud agradable.