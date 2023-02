L'acreditada vocació musical del Teatre Gaudí es confirma amb la presentació d´un nou espectacle d'aquest tenor produït per Egos Teatre i titulat Baby boom! sobre text de Toni Sans i Rubén Montañá, música d'Albert Mora i direcció de Toni Sans.

Els autors volen enllaçar amb el fenomen hagut als anys quaranta i cinquanta del segle passat quan el terme de la guerra civil a Espanya i de la mundial a Europa i la resta del món va produir una eclosió de fe en el futur que es va traduir en un increment substancial de l'índex de natalitat, cosa que, pel que fa a aquests pagaments, lamenta el nostre bon ministre de Seguretat Social, preocupat per l'increment elefantiàsic de les pensions de les classes passives.

“Hem fet -diuen San i Montañá- un retrat de l'Espanya dels anys setanta, un moment històric en què, malgrat les limitacions, bullia la vida i el turisme, portador d'un aire fresc i de noves maneres de pensar, envaïa en massa les nostres platges. Una època de cançons melòdiques, documentals, Nodes i festivals de la cançó. Recreem tots aquests tòpics de l'època i del destape, aquell gènere irreverent i picant que triomfava als cinemes, i sumem també els referents de pel·lícules d'extraterrestres, tot això des d'una visió contemporània, repartint els acudits i els nus a parts iguals entre homes i dones perquè els espectadors d'un sexe i l'altre puguin posar-se la botes”. Com es pot col·legir, un veritable batiburret de temps no sempre coincidents i de temes no sempre associables que els autors qualifiquen en forma de vodevil -i en efecte, hi ha embolics de parelles- encara que potser es podria qualificar també com a “disbarat còmic”. Al que caldria afegir que rural ja que l'acció escènica es desenvolupa sobre un figurat paisatge natural amb abundància d'arbrat, gespa i una tenda de campanya sota la lona del qual alguns dels personatges es vesteixen i desvisten (poc, el destape és autoritzat per a tots els públics) amb sorprenent habilitat.

Tenint en compte que es tracta d'un espectacle musical -amb al·lusions a un suposat Festival de la cançó lleugera de Tosa de Mar-, els textos s'alternen amb nombroses peces (la més encertada, sens dubte, l'inspirat i divertit cuplet de les nits de Sant Llorenç) que els intèrprets executen amb diversa fortuna segons els casos -hi ha algunes veus estimables- i les facultats canores de les quals s'expressen així mateix amb tota mena de crits i exclamacions. El programa de mà diu que l'obra ha estat escrita en català i com un dels personatges diu que és d'Almacellas hauríem jurat que amb accent lleidatà si bé el meu acompanyant, originària d'aquesta província, me'l va desmentir categòricament i va identificar com a valencià. Però el cert és que també s'utilitza indistintament el castellà, per la qual cosa bé es pot entendre que és una obra bilingüe. Com la mateixa realitat social.

La funció és un sense parar d'anar i venir d'actors i actrius, entrar i sortir de l'espai escènic (i de la tenda de campanya, que acaba desarborada), i canviar una vegada i una altra de vestuari -els calçotets de camal turmellera dels vodevils clàssics són aquí tipus slip de mercadet-, circumstàncies que exigeixen un esforç agosarat per part dels intèrprets que han d'arribar al final veritablement esgotats. Un esforç molt meritori amb desigual resultat i que potser hauria estat millor amb una cautela més gran en la durada.