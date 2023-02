Richard Belzer, al centre / Flickr

L'actor nord-americà Richard Belzer ha mort aquest diumenge passat a l'edat de 78 anys, tal com ha anunciat The Hollywood Reporter. L'actor es va fer molt popular gràcies al seu paper de detectiu a la sèrie de televisió 'Ley y Orden'.

Amb el rol de detectiu Munch , també va aparèixer en sèries com 'The Wire', 'Rockefeller Plaza' o 'Expedient X'. També va explorar la seva faceta com a escriptor, amb llibres com 'How to be a Stand-up Comic' (1998).

"Richard va portar humor i alegria a totes les nostres vides, va ser un professional consumat i tots el trobarem molt a faltar", va assenyalar el director Dick Wolf en una declaració publicada per Variety.