Pablo Picasso / Ajuntament de Barcelona

Pablo Picasso va ser una de les figures més rellevants del segle XX. Nascut a Màlaga el 1881, va dedicar tota la vida a l'art i va revolucionar la pintura amb les seves tècniques innovadores com el cubisme, tot i que va aglutinar diverses facetes artístiques més enllà del que podia plasmar sobre un llenç: va escriure, fotografiar, va fer mosaics ... La paraula "art" va quedar petita davant d'un geni del seu calibre.

L'artista es va traslladar el 1895 a Barcelona, on va viure els seus anys de joventut fins al 1904, quan es va traslladar de manera definitiva a París per crear art des de la capital francesa, on va pintar una de les seves obres cimeres: Les demoiselles d'Avignon. Tot i això, el fet d'abandonar Espanya no el va allunyar de les seves arrels, ja que va tornar moltes vegades a la ciutat comtal. "Malgrat que s'instal·la a París aviat, sempre manté aquest llaç que l'uneix amb el seu país i amb Barcelona" explica per a CatalunyaPress Isabel Cendoya, conservadora del Museu de Disseny de Barcelona i cocomissària amb Isabel Fernández del Moral de l'exposició " La voluntat de Picasso: Les ceràmiques que esperaven l'artista", que es podrà visitar a partir del juny.

La seva relació estreta amb Barcelona va ser el motiu pel qual es va obrir el Museu Picasso a la capital catalana l'any 1963. De fet, el 1970, la família dóna una quantitat important d'obres per a aquesta galeria. "Són obres estretament lligades a la ciutat. Una de les coses per les quals destaca el Museu Picasso de Barcelona és perquè és el més complet i pel fet que gairebé totes les obres exposades estan relacionades amb la ciutat", exposa l'experta.

'Les demoiselles d'Avignon', 1907

Espanya i França, com a països que van tenir l'honor d'acollir un dels artistes més grans del segle passat, han estat les precursores de la " Celebració Picasso 1973-2023 ", un projecte de gran magnitud per retre homenatge al malagueny el 2023.

UN ARTISTA QUE "VA CREAR NOUS LLENGUATGES"

En paraules d'Isabel Centoya, Pablo Picasso va ser un artista que "va crear nous llenguatges i que va provocar una ruptura important a la història de l'art", ja que va marcar un abans i un després amb algunes obres, com Les demoiselles d'Avignon. També va destacar per "la capacitat d'assimilar nous llenguatges, d'absorbir, de veure i experimentar amb tot, amb suports, textures, matèries, cromatismes...", elogiava Cendoya.

'Guernica', un dels quadres més importants i coneguts de Picasso / @EP

Més enllà dels quadres pintats, la seva transcendència s'explica a través del llegat que va deixar i de com va influir els artistes que el van seguir. "El 2014 es va fer l'exposició Post-Picasso, que detallava com artistes contemporanis segueixen treballant a partir de l'obra i la figura de l'artista. El que venia a dir és que la petjada que va deixar continua viva", explicava Isabel Cendoya.

Davant d'un llegat com el seu, saber transmetre'l a les noves generacions és primordial. És per això que el Museu Picasso continua rebent visites de col·legis de forma periòdica. A més, les xarxes socials també han tingut un paper primordial, ja que la informació és a l'abast de tothom.