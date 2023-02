Foto: Grup Balaña

Enfilo el carrer Casp i des del mateix passeig de Gràcia observo una cua elefantiàsica que es dirigeix cap al teatre Tívoli. És la del públic que, amb l'entrada en mà, es disposa a penetrar al local per veure la funció de “La jaula de las locas”. Certament estem en diumenge, però també és Carnaval i vam suposar que el desgavell de carrer propi de la data hauria de minvar l'assistència. Cras error perquè en penetrar a la centenària sala vam advertir que estava plena fins a la bandera. El cas és que aquesta comèdia musical s'està representant des de fa cinc anys, malgrat la qual cosa el favor del públic no decau. Va alçar el teló per primer cop en aquest mateix coliseu barceloní, després va revalidar el seu èxit a Madrid ia moltes altres ciutats de la resta d'Espanya, va travessar les servituds derivades de la pandèmia i ha tornat amb aroma d'estrena. Una cosa perfectament comprensible si comprovem la qualitat artística i tècnica de l'espectacle i el divertit de la trama concebuda per Jean Poiret, i transformada en comèdia musical per Harvey Fierstein, amb música i lletres de les cançons de Jerry Herman en versió espanyol i muntatge d'Àngel Llácer i Manu Guix.

A diferència del que solia passar abans, quan una obra de teatre es convertia en pel·lícula, en aquest cas va passar al revés. Va ser una pel·lícula -o diverses, perquè hi va haver diferents versions i fins i tot segones parts- les que van donar lloc a aquest espectacle magnificent que va suposar al seu moment, d'alguna manera, una reivindicació alegre i desenfadada de l'amor gai. Tot això centrat en un cabaret anomenat La cage aux folles que hauria estat situat el Saint Tropez dels anys seixanta i on una parella d'homes, units sentimentalment, un empresari i un altre primera figura d'un espectacle de transformisme, han d'afrontar com rebre el futur sogre del fill del primer que és un destacat dirigent de cert partit d'extrema dreta i acreditat homòfob. Tot plegat obliga a organitzar una absurda simulació que acaba com el rosari de l'aurora, cosa que no impedeix un final feliç.

Puc dir que aquest espectacle m'ha fet reviure, cada cop que he tingut ocasió de veure'l, alguns locals barcelonins molt menys esplendorosos, però igualment divertits i ai! tristament desapareguts? (Barcelona de Nit, La Belle Epoque, Gambrinus, Copacabana… ) Perquè a la nostra ciutat també n'hi va haver i no menys divertits i fins i tot capaços de compartir històries humanes anàlogues després dels focus i els oropels.

Però, en fi, no ens deixem endur per la nostàlgia i parlem d'aquesta magnífica comèdia musical que demostra fins a quin punt es poden produir espectacles d'aquesta índole a la nostra ciutat capaços de fer llargues temporades i bitlles per moltes altres ciutats. Bé és cert que Ángel Llàcer i Iván Labanda, que comparteixen sobre l'escenari el paper protagonista d'Albin Zaza, han acreditat amb escreix una meritòria capacitat de transformació i un acusat domini no ja només de les taules, sinó també del pati de butaques , a qui baixen per dialogar amb el públic i fer pujar alguns espectadors per despullar-los, en el millor sentit de l'expressió, sobre l'escenari.

Tot això emmarcat en una escenografia enlluernadora i una companyia formada per un total de dinou artistes excel·lents, actors-actrius/cantants/ballarins, tot alhora, que evolucionen segons imaginatives coreografies de Miryam Benedited i al compàs de la música en directe sota la batuta de Guix. Un espectacle per gaudir sense mesura i fins i tot per repetir! Com vam fer nosaltres mateixos.