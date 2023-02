Dansa Metropolitana / Ajuntament de L'Hospitalet

Del 9 al 26 de març se celebra la sisena edició del Dansa Metropolitana, que omplirà de moviment teatres, centres cívics, carrers, places, espais públics i edificis emblemàtics de dotze ciutats metropolitanes, amb un total de 331 activitats per posar la dansa a l’abast de tothom.

Badalona, Barcelona, Cornellà, el Prat, Esplugues, Granollers, L’Hospitalet, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans són els municipis que se sumen un any més a aquest gran esdeveniment al voltant de la dansa, que també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Enguany destaca l’increment de propostes de dansa clàssica i neoclàssica, amb la presència de grans ballets d’arreu del món, i el focus en l’Amèrica Llatina, amb una selecció de peces de creadors i creadores de l’altra banda de l’oceà. La programació també inclou propostes que van des de la dansa urbana fins al flamenc i la dansa contemporània, entre altres.

La programació a L’Hospitalet, amb prop d’una trentena d’activitats, s’iniciarà el dissabte 11 de març, a les 12 hores, amb un programa doble al Centre Cultural Tecla Sala: Alive, de la companyia basca Lasala, que ens parla de traspassar les limitacions i viure la vida que cadascú triï, i Roda, de Marea Danza, una peça coreogràfica que recupera el folklore valencià i l’apropa a la creació contemporània. Més tard, a les 20 hores, el Teatre Joventut acollirà Fuck me, de la companyia Marina Otero, on la coreògrafa argentina presenta aquesta premiada peça sobre la mirada narcisista amb cinc cossos prestats.

Del País Basc, arriba Yarin, de Kukai Dantza, un espectacle d’arrel que uneix l’essència flamenca d’Andrés Marín i la dansa basca de Jon Maya, ambdós premis nacionals de dansa, i que es podrà veure al Teatre Joventut (el 18 de març, a les 20 hores).

Amb l’objectiu d’acostar la dansa i el moviment a l’alumnat d’instituts de la ciutat, Guille Vidal-Ribas i Javi Casado ofereixen el 14 de març la conferència il·lustrada sobre danses urbanes “Transmissions”, al Teatre Joventut. Música, audiovisuals, paraula i moviment en viu es combinen en aquesta conferència-espectacle que busca explicar les danses urbanes en totes les seves dimensions.

El festival presenta un ampli programa d’intervencions gratuïtes que es podran veure en espais públics de la ciutat: el Centre d’Art Tecla Sala, Can Trinxet, rambla de la Marina, Estadi Municipal de Futbol de L'Hospitalet i Centre Cultural la Bòbila, entre altres. Com a culminació d’aquest apartat, se celebrarà Territori Dansa, que tindrà lloc el 25 de març a L’Hospitalet. Una jornada sencera (d’11 a 19 hores) dedicada a la dansa, que ocuparà la plaça del Poliesportiu del Centre, els jardins de Can Sumarro i el pati del Museu de L’Hospitalet, i on es mostraran una quinzena de peces diferents.

Dansa Metropolitana és un projecte que s’ha consolidat com un dels festivals de dansa de referència a l’Estat. Nascut l’any 2018, el festival manté la seva voluntat de ser punt neuràlgic de la dansa amb un triple objectiu: crear nous públics i apropar la dansa a tota la ciutadania; donar suport al teixit artístic local, i esdevenir un projecte metropolità de cultura, paradigma del treball en xarxa entre els agents dels diferents municipis.