Rosalía va ser una de les triomfadores a l'edició del 2022. Foto: Europa Press



Andalusia acollirà el novembre d'aquest 2023 la cerimònia dels Grammy Llatins , en què serà la primera sortida dels Estats Units , després de l'acord de patrocini signat per l'Acadèmia Llatina de Gravació per 3 anys, que inclou a més dos grans concerts a partir de setembre i la Setmana dels Latin Grammy, "una setmana d'activitats de primeríssim nivell amb almenys vuit grans esdeveniments musicals que tindran com a colofó la gala de lliurament". També estan previstos dos grans concerts cada any el 2024 i 2025.

Així ho ha anunciat el president de la Junta, Juanma Moreno, després de reunir-se amb el CEO de l´Acadèmia Llatina de Gravació, Manuel Abud, i amb Eva Cebrián, vicepresidenta del Consell Directiu de l´Acadèmia.

Moreno ha destacat que es tracta d'"una de les institucions musicals més importants que hi ha al món, que aglutina músics i professionals de la indústria iberoamericana de més de 30 països", alhora que ha ressaltat que els Grammy Llatins "són un espectacle mundial que abastarà tota Andalusia", ja que pivotarà a diverses ciutats.

L'acord aconseguit entre la Junta i l'organització dels Latin Grammys és per tres anys, i preveu que l'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament serà la que triarà la seu de l'esdeveniment en funció de criteris tècnics que cobreixin les necessitats del mateix. Moreno no ha revelat la ciutat que serà seu d'aquesta gala, tot i que ha apuntat Sevilla com la "millor col·locada" en espera de la decisió definitiva dels organitzadors. "Personalment crec que Sevilla reuneix requisits de sobres pel seu vincle molt estret amb el món llatí i perquè està molt acostumada a organitzar grans esdeveniments", ha destacat, i ha assegurat que ja ha emplaçat l'ajuntament de la capital andalusa "a posar totes les facilitats del món" per fer de la ciutat la seu d´aquest esdeveniment.