Aquest dijous 23 de febrer, a les 20.00 h, el trio de l'Ignasi Terraza i la cantant malaguenya establerta a Brussel·les Pepa Niebla, presenten a l’Auditori ONCE Catalunya, el seu treball titulat ‘En la Orilla del Mundo’, gravat en estudi durant el 2022 i que va veure la llum el passat 10 de febrer.

Amb el seu nou treball, editat pel segell discogràfic Swit Records, la veu de Pepa Niebla i el trio del pianista Ignasi Terraza ens conviden a treure el cap a la vora del nostre vell món. Ens dibuixen, través de la música i de llengües compartides, un viatge entre Europa i l'Atlàntic, una distància que avui no és més gran que la d'un gran riu. Així, les cançons de banda i banda, de músics d'aquí i d'allà, se succeeixen amb la fluïdesa i frescor pròpies del jazz que refresca ambdues ribes.

Aborden un repertori de melodies, cantades en castellà, anglès, francès i portuguès amb una llengua comuna: la del jazz que els uneix.

La veu de Pepa Niebla, generosa i àmplia, es desplega en els diferents temes amb multitud de colors i matisos mostrant una gran personalitat.

Ignasi Terraza, pianista cec i afiliat a l’ONCE, signa dos originals i els arranjaments de la resta, i es presenta amb el seu trio habitual amb Horacio Fumero al contrabaix i Esteve Pi a la bateria, una secció rítmica de luxe que fa encara més rodó el CD.

“És un gran honor que l’Ignasi Terraza presenti el seu disc a casa seva, l’ONCE, que és la casa de la il·lusió i de la cultura inclusiva, igual per a tothom. Són tecles i sons en blanc i negre, que ens donen llum i omplen de colors el gran viatge de la música”, sosté Enric Botí, delegat d’ONCE a Catalunya”.

La portada és un retrat fet per a l'ocasió per la pintora valenciana María José Torrente, i el llibret inclou un comentari del crític musical d’El PaísChema García.

PEPA NIEBLA

La cantant i compositora espanyola és coneguda per la seva versatilitat vocal, cosa que li ha permès participar en una gran varietat de projectes: des del blues, el soul i el jazz fins al so cubà i la música popular. Les seves experiències de vida a Granada, L'Havana, Londres i Brussel·les l’han donat l'oportunitat de créixer, aprendre i experimentar en diferents gèneres. Ara, establerta a Bèlgica, Niebla ha trobat el seu so i direcció com a artista, donant vida a les seves pròpies composicions i arranjaments amb el seu nou projecte.

EL JAZZ EN PRIMERA PERSONA

Ignasi Terraza (Barcelona, 1962) és un dels pianistes més reconeguts del país i amb major projecció internacional. Ha acompanyat a figures de la talla de Benny Goldson, Lou Donaldson o Jon Faddis. Va cursar estudis de piano clàssic en el Conservatori de Barcelona al mateix temps que s'iniciava de manera autodidacta en el món del jazz. Al llarg de la seva carrera ha format part de Mitchell-Terrassa Quartet, Hot-Swing i Four Kats, i ha estat guardonat amb nombrosos premis. És també creador del segell Swit Records, dedicat íntegrament a la producció de música de jazz.

Des de finals dels 90 toca amb assiduïtat en Ignasi Terraza Trio, formació amb la qual ha recorregut els principals festivals de jazz tant d'Espanya com d'escenaris internacionals.