Mauro Ezequiel Lombardo, Duki, arrasa al WiZink Center de Madrid, amb 13.000 assistents, i aconsegueix un doble 'sold out'. | @EP

L'admiració s'ha pogut veure als ulls dels joves presents aquest divendres a la nit en un WiZink Center de Madrid, extasiat amb el trap i reggaeton argentí que triomfa i travessa fronteres. Duki , el màxim exponent d'aquest, ha estat el que ha signat el regnat de l'escena musical del seu país a Espanya, posant 13.000 persones en 'mode diable' , cosa que ve a ser, a l'argot del protagonista, la bogeria .

Es preveia que 'el Duko' triomfés, com ha fet, aquesta nit. Es tracta de la primera a l'antic Palau dels Esports, que tornarà a omplir aquest dissabte en el marc de la gira 'Des de la fi del món' . Les seves cites en aquest emblemàtic estadi confirmaran, juntament amb dos Palau Sant Jordi, a Barcelona , la força en la música internacional d'aquest jove de 26 anys que va començar la seva carrera participant a 'El Quinto Escalón' , una competició de freestyle que va tenir els seus inicis a les escales d'un parc de Buenos Aires per convertir-se després en el bressol de diversos dels artistes urbans que marquen l'escena musical argentina.

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga , el nom real del raper, va guanyar aquesta competició el 2016, cosa que li va donar l'oportunitat de treure el seu primer senzill, fent els primers passos d'una cursa de moment imparable que ha batut rècords com omplir quatre vegades l'estadi Vélez de Buenos Aires. Amb 180.000 entrades venudes en hores , es va convertir en l'artista argentí més ràpid a esgotar-les.

Per això, potser per a Duki la nit sigui una de tantes, però no per al seu públic, que es comença a desesperar davant la sortida del seu ídol. A les 21.20 hores, amb el seu característic modelet, pantalons curts, samarreta i armilla, l'argentí assalta l'escenari a ritme d'un dels seus últims èxits, Givenchy . Comença així una cita marcada per les rimes i una veu greu, esgarrifosa, adornada amb 'autotune'.

"¿Com està la meva gent a Madrid aquesta nit? Gràcies per estar aquí", diu Duki després d'algunes cançons. No es cansarà d'agrair als seguidors per ajudar-lo a "complir somnis".

En un escenari embolicat amb tres pantalles gegants que mostren la imatge de l'artista en directe, l'astre de la nit segueix la seva particular "festa" amb temes com 'Si te sientes sola', 'Sudor y trabajo' o 'Volando bajito' , entre altres.

Darrere d'elles, arriba una de les més aplaudides de la nit, 'Hablamos Mañana' , tema que comparteix amb el porto-riqueny Bad Bunny. El públic alaba entusiasmat per un espectacle de lletres ràpides que acaba amb Duko fent cors i copejant-se el pit, emocionat i agraït.

Continua amb 'Vuelta a la lluna' i ' Sigo fresh', que, com les anteriors, canta sobre les taules sense equip de ball ni músics en directe. Però això canvia amb 'Unfollow' , que rima abrigallat per un bateria. Els instruments comencen a acompanyar l'ordinador, ja que després pujaran guitarristes.

Duki es mostra segur sobre l'escenari, que recorre d'una banda a l'altra amb la cara tatuada banyada en suor, mentre el públic s'entrega al seu xou, de moment centrat en el trap amb temes com 'Otro level', 'Bottas' o 'Santo grial' , que canta amb el primer convidat de la nit, el raper Dano .

Arriba llavors la 'temporada de reggaeton' i el públic puja el volum perquè sonen els temes més coneguts de l'argentí, almenys a Espanya, molts impulsats per plataformes com TikTok.

'SI VOLEN FRONTEJAR', AMB QUEVEDO

'Top 5' embogeix, però es queda curta davant 'Si quieren frontear' , ja que surt l'espanyol Quevedo . Tots dos tenen en comú haver triomfat a l'àmbit urbà fora dels seus països, colant-se en els primers llocs que abans, en general, només ocupaven els porto-riquenys i colombians. També comparteixen les crítiques. Igual que el canari a Espanya, l'argentí ha estat qüestionat al seu país per l'ús de l'autotune.

Quevedo recorda que Duki li va donar suport a "des del principi". "Li dec tot" , subratlla abans de marxar, deixant el protagonista introduir 'Marisola', un dels seus últims èxits. La cançó, que triomfa a les plataformes, és un remix amb el xilè Cris MJ i Nicki Nicole, artista argentina que forma part d'aquesta nova escena musical que marca les regles. Argentina i Xile, "a la casa" , aquesta vegada a Espanya.

Entre altres, continua amb l'aplaudida 'Sin frenos' o 'Ticket' , que es demora per problemes tècnics. "Estic venent tots els tiquets (...) Com volen que no brilli" , canta Duki en aquesta cançó. Al WiZink, l'argentí brilla per a un públic que gaudeix sense importar-li que l'espectacle no compleixi els requisits instrumentals i vocals d'abans. Gairebé tots són joves i molts menors.

SESSIÓ AMB BIZARRAP

Un dels moments principals de la nit arriba amb la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 50'. Com el títol indica, la firma amb el productor argentí. Aquesta sessió va ser una de les més esperades i es va fer de pregar. A la cita, Duki la inicia a cappella. La sent. Hi explica la seva història, com ha arribat on és i el que costa estar en aquest cim. Tot i la rapidesa que es requereix, el públic alaba. "Una abraçada gran per a Bizarrap" , clama Duki en acabar.

Ja a la recta final, dedica "als pibes del fons", els de les grades i últimes files de la pista, 'Hello cotto' , que canta entre foc a l'escenari. Segueix amb el desamor d' 'Además de mi' , que acomiada saludant 'Los de l'espai', una frase utilitzada per María Becerra, Lit Killah, Rusherking, Tiago PZK i FMK per identificar-se a les seves cançons com a part d'un grup. Tots formen part també de l'aclaparadora onada musical argentina.

'Goteo', 'Malbec' i 'She don't give a fo' marquen el final de la nit. Totes són clàssics de Duki que el públic se sap de principi a final.

"Si no fos per vostès no estaria aquí. Gràcies per l'amor. És una nit que recordaré la resta de la meva vida", s'acomiada Duki, que es veu "igual" que el seu públic. "Sóc el seu germà, el seu cosí, el seu amic", assegura, per animar els pibes que avui l'escolten a "tenir somnis" i lluitar per ells. Després d'aquest emotiu discurs tanca el cercle i la nit amb Givenchy.

Aquest dissabte unes altres 13.000 persones gaudiran de l'espectacle de Duki, que actuarà també el 3 i 4 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona , sumant així quatre dates en què congregarà unes 35.000 persones. L'artista tornarà a l'estiu al nostre país per participar en diversos festivals i, possiblement, ja ho farà amb diverses cançons noves sota el braç, ja que aquest 2023 s'espera el seu nou àlbum, un treball desitjat on tornarà al trap. "Temporada diablo is coming" , avança abans de baixar de les taules del WiZink.