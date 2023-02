La imatge promocional del concurs. Foto: Aj. de l'Hospitalet

Els originals que vulguin participar en la 17a edició del Premi L’H Confidencial, de novel·la negra, s’hi poden presentar fins al 31 de març. El premi consistirà en 12.000 euros i la publicació del manuscrit.

L’Ajuntament de L’Hospitalet aposta per la promoció del gènere negre amb aquest premi ja consolidat en el món de les lletres. Per fer-ho possible, engega una nova aliança amb l’editorial Clandestina, que, enguany, pren el relleu a Roca Editorial, després d’una llarga i fructífera col·laboració.

En aquest premi hi poden participar totes les persones que ho desitgin, de qualsevol nacionalitat o procedència, amb residència a Espanya, amb novel·les de gènere negre o policíac escrites en llengua castellana o catalana, originals i inèdites, que no tinguin compromesos els drets i que no hagin rebut cap premi anteriorment. El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud es poden trobar al web www.l-h.cat/premilh .

El jurat estarà format pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet, la cap de Biblioteques de L’Hospitalet, una persona representant de Clandestina, la directora de la Biblioteca la Bòbila, tres especialistes en novel·la negra i dos lectors del club de lectura de novel·la negra seleccionats per la Biblioteca. El premi serà atorgat a la novel·la que el jurat consideri que reuneix més mèrits i millor valoració d’acord amb la seva qualitat i encaix amb l’objecte del premi.

El jurat emetrà el seu veredicte dins el tercer trimestre de 2023, moment en què es donarà a conèixer el nom de la persona guanyadora. L’obra publicada es presentarà durant el quart trimestre de 2023 en un acte que tindrà lloc a la Biblioteca la Bòbila de L’Hospitalet.

El Premi L’H Confidencial és una iniciativa de la Biblioteca la Bòbila, pionera a Espanya en la formació i en el manteniment d’un fons especial de gènere negre i policíac.

T'adjuntem les bases de la convocatòria.