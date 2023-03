Àngel Llàcer està molt content dels resultats obtinguts pels musicals que ha produït fins ara a Barcelona i que han tingut una reeixida acollida a tot Espanya: “Cantant sota la pluja”, “La botiga dels horrors” i “La casa de les boges”, aquest darrer que acaba de tornar al teatre Tívoli. I va explicar que un dels darrers caps de setmana de febrer les representacions d'aquests musicals van assolir en conjunt la xifra de deu mil espectadors i en els darrers cinc anys, al voltant d'un milió. Un èxit que anima sens dubte a seguir en aquesta mateixa línia amb altres nous projectes com el del musical “The producers” que s'estrenarà al mateix coliseu del carrer Casp el proper mes de setembre amb una producció escènica a càrrec del mateix Llàcer amb Enric Cambray, Manu Guix a la direcció musical (amb música en viu) i Gerard Alonso i Miryam Benedit a càrrec de la coreografia.

No estarà de més recordar que aquest musical creat per Mel Brooks -un dels pocs creadors que ha aconseguit guanyar un Oscar, un Grammy i un Tony- és el que ha rebut més premis de la història d'aquest gènere teatral. Amb base al guió de la pel·lícula original de Brooks que es va produir el 1967, la versió teatral es va estrenar a Broadway fa vint-i-dos anys amb Nathan Lane i Matthew Broderick als papers principals i després va seguir un altre nou film el 2005 amb aquests mateixos protagonistes.

Segons van explicar els productors, “vivim en un moment en què l'auge de certs moviments polítics extrems posa en qüestió què es pot fer, què es pot dir i com es pot dir. Tot pot ser tractat amb humor? Hi ha alguns temes intocables? Qui posa els límits i per què?”. I afegeixen: “el musical és ple de situacions hilarants, personatges encantadors i espectaculars números musicals que han marcat la història del teatre”.

Com els anteriors musicals promoguts per Nostromo Live, “The producers” es muntarà íntegrament a Barcelona i per això s'han convocat audicions per tal de contractar artistes amb alt nivell en claqué, dansa jazz, cant i interpretació per cobrir personatges secundaris, elenc i covers. Els interessats pots accedir a la convocatòria i enviar el seu currículum abans del 10 de març a audiciones@nostromolive.es . La primera audició tindrà lloc el 27 i 28 de març i la segona, el 29 i 30 del mateix mes.