Els intèrprets de Kiss me love. | Pau-Ignasi de Dalmases

Fidel al seu propòsit d'oferir obres que suposin algun tipus de renovació al món de les arts escèniques, el teatre Akadèmia ha programat “ Kiss me love ” d' Oriol Tarrasón , director del grup Les Antonietes , afortunat actor amb habitual presència a la pantalla petita i fins i tot guitarrista. Aquest text dramàtic no és una peça aïllada, sinó que forma part de la trilogia sobre la seva família que es va iniciar amb Un dia cualquiera , en què parla de la seva àvia, continua amb l'obra que ara comentem i en què es parla del seu pare i acabarà amb Un ocell sobre la pluja en què ho farà sobre si mateix.

En paraules de Tarrasón “el que més m'interessa de la feina que fem amb les Antonietes és la possibilitat de fer comprendre al públic que el teatre és un art necessari. Crec que a més d'entretenir, ha de servir perquè la societat expressi els seus conflictes i les seves pors i ajudar-nos a avançar tots plegats cap a una vida més equilibrada. Kiss Me Love m'ofereix la mateixa possibilitat afegint-hi la música. Ja no és només recordar que el teatre cal sinó recordar a l'espectador que l'art és necessari. Perquè la cultura justament serveix per a això. Per posar-nos a la pell dels altres de manera que puguem entendre'ns tots. La cultura genera empatia. I l'empatia és el que ens pot salvar com a societat. Qualsevol persona pot identificar-se amb els personatges de Kiss Me Love . Qui no se sent de vegades atrapat en una realitat professional, social o emocional i no sap com sortir-se'n”.

Conseqüent amb les seves polièdriques capacitats i interessos , Tarrasón ha creat un espectacle que té importants elements musicals , ja que dos dels intèrprets interpreten diverses peces amb la guitarra elèctrica que ell mateix domina, cosa que fa que Kiss Me Love adquireixi en molts moments el to i el caràcter de comèdia musical , la partitura del qual és original de Ferràn González . En tot cas, els quatre personatges són perfectament identificables amb homes i dones de carn i ossos als quals podrem trobar al carrer i al nostre propi barri, potser a la fruiteria on ens aprovisionem de fruites i verdures.

La interpretació de Jorge Cabrera, Annabel Castan, Pep Ferrer i Ignasi Guasch s'ajusta perfectament a les exigències del text. Tots quatre parlen, executen si escau les músiques i es mouen amb facilitat per l'escenari, de vegades tenint cura de no ensopegar amb les mandarines escampades en un moment d'indignació d'uns.