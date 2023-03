La intèrpret, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press



L'actriu Carme Elías ha estat guardonada aquest dilluns amb la Medalla d'Or de l'Acadèmia de Cine per la seva "lliurament als personatges" i la seva "perseverança" com a professional, una qualitat que en fa que "mai no deixa d'aprendre", com destaca la institució. La Junta Directiva reconeix l'actriu com "una de les intèrprets més sensibles, que ha cobert una extensa trajectòria des dels anys setanta fins a l'actualitat, treballant en destacades pel·lícules i amb directors de diferents generacions".

Elías va debutar al cinema amb L'orgia el 1978 i també se l'ha pogut veure en títols com Stico, Massa jove per morir vell, El rei esbalaït, Pont de Varsòvia, Els pitjors anys de la nostra vida, Camí i Qui et cantarà, entre d'altres.



Al llarg de la seva carrera ha treballat amb directors de la talla de Fernando Fernán-Gómez, Pedro Almodóvar i Javier Fesser, entre d'altres.

L'any passat, quan recollia el Premi Especial del Brain Film Fest, la intèrpret va anunciar que pateix Alzheimer.