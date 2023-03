"Un rato más" / Instagram @unratomasfilm

Un grup d'estudiants de cinema de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, liderats per un barceloní i una malaguenya, pretén tirar endavant una “road movie” per Espanya, en forma de curtmetratge que rodaran aquesta primavera.

‘Un Rato Más’ és un curtmetratge produït per ESCAC Films i explica el viatge d'una família catalana des de la seva casa en el Delta de l'Ebre fins a Màlaga, passant per la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa. Aquest viatge és alhora un camí a la maduresa d'Alba, la filla major i protagonista, que haurà d'afrontar a mitjà viatgi la notícia que la seva mare té càncer en estat molt avançat.

El curt parla sobre deixar les coses per a l'últim moment, la por al fet que sigui massa tarda, l'adonar-se de què cal gaudir de la vida. També volen que representi la unió entre Catalunya i Andalusia, personificades en Pablo Anarte, el director barceloní, i Ruth Porro Gisbert, la directora malaguenya.

“Donem per descomptat que més endavant podrem anar al lloc dels nostres somnis, arreglar els problemes amb aquella persona o fer aquella cosa que tenim al cap. A vegades no tenim en compte que aquest futur pot no arribar.”

La família d'aquesta història té pendent aquest viatge a la terra natal de Rocío, la mare, i pensaven que ja ho farien en algun moment. Alba, la filla adolescent, dona per descomptada la presència de la seva mare, per la qual cosa no és capaç d'apreciar-la com un bé efímer. Rocío té comptes pendents amb la seva pròpia mare a Màlaga que mai havia resolt, convençuda que ja ho faria. De sobte, en veure's sense aquesta estona més, comencen a valorar el present, encara que desgraciadament és massa tarda per a solucionar-lo tot.

És aquesta mateixa por al fet que no hi hagi un després el que els toca de prop i el motiu pel qual van decidir escriure i contar aquesta història.

Per a poder finançar el curtmetratge han obert un micromecenatge en la plataforma Goteo, en la qual poden rebre petites donacions de particulars, però això no és suficient i tenen la intenció que col·labori alguna empresa amb una quantitat notòria de diners. Ja acumulen més de 3900 euros, encara així els queda un llarg recorregut fins als 11.800 necessaris per a dur a terme el projecte.

Per tal de donar-se a conèixer, van obrir una pàgina d'Instagram que ja acumula més de 400 seguidors, sota el nom @unratomasfilm. Des d'allí, expliquen com col·laborar amb el micromecenatge, així com presenten a membres de l'equip i mostren allò més destacat del curtmetratge.

Iván Pérez, el productor, explica la importància de la col·laboració i de la difusió per part del major nombre de persones possibles, ja que un rodatge d'aquestes magnituds comporta una despesa molt elevada. Encara tenint la plena implicació d'un equip de professionals i de la productora ESCAC FILMS, tant laboral com econòmica, necessitem molt suport extern. Avui dia, en la nostra indústria audiovisual cal apostar per la diversitat, les “petites” històries tenen molt poques oportunitats per a fer-se realitat, com ‘Un Rato Más’, històries que són necessàries perquè ens toquen de prop, perquè en elles coexisteixen diverses llengües i es retraten llocs i realitats que no tots s'atreveixen.