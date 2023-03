La presentació de lexposició. Foto: Europa Press

El Palau Robert de Barcelona visibilitza "l'empoderament" de les recluses de les presons catalanes a través de l' exposició Dones invisibles, una mostra fotogràfica de retrats realitzada per internes de Centres Penitenciaris de Catalunya. Així ho ha explicat la directora de la Fundació Setba , Cristina Sampere, aquest dimarts 7 de març a la presentació de la mostra, que es podrà veure de forma gratuïta del 8 de març fins al 7 de maig de 2023 a la sala 4 del Palau Robert.

El projecte Dones invisibles , impulsat per la Direcció General de Difusió i la Fundació Setba, és el resultat expositiu de la iniciativa Traspassant l'objectiu, que té l'objectiu de millorar l'autoestima de les internes “a través de la imatge i l'adquisició de nous coneixements".

La iniciativa s'ha dut a terme des del 2020 i fins al desembre del 2022 als centres penitenciaris de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), i Wad-Ras, a Barcelona, i hi han participat un total de 114 dones , el 24% de la població penitenciària femenina.

"TROBAR LA BELLESA AL LLOC MÉS INHÒSPIT"



Sampere ha assenyalat que un dels objectius de la Fundació és reivindicar la cultura com a dret fonamental i que aquesta arribi a tots els espais: “Vam voler trobar la bellesa al lloc més inhòspit, que és la presó, jo crec que aquesta exposició ho reflecteix perfectament".

En aquest sentit, a l'entrada de la sala hi ha un mirall i una porta del centre penitenciari Brians 1, cedits per la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, i durant el recorregut es poden escoltar sons: “És de les coses que més impressió fan quan entres, el so de les portes metàl·liques", ha apuntat Sampere.

LES MUSES SÓN "ELLES MATEIXES"



La directora artística del projecte, Marta Fàbregas, també fotògrafa i activista feminista, ha explicat que quan les internes aprenen el llenguatge fotogràfic "trenca aquesta barrera que elles mateixes s'han imposat".

Durant les 60 sessions realitzades, les preses han rebut apunts de teoria fotogràfica, han comptat amb equips i platós i han treballat en parelles fent de fotògrafes i models “en la recerca de les muses, de les dones que inspiren, i aquestes muses són elles mateixes”, ha explicat Fàbregas.

"Es van generar no només aquest empoderament, creixement personal i visibilitat sinó el que ha traspassat de la fotografia, que és aquestes noves relacions que han fet entre elles creure's que són dones que poden tirar endavant", ha celebrat la directora artística.

A més de Fàbrega, la iniciativa ha comptat amb la participació com a mentores de la fotoperiodista Sandra Balsells i la fotògrafa Tanit Plana.

"TENIR UN MOMENT AGRADABLE A LA PRESÓ ÉS OR"



Un dels casos d'èxit del projecte és el de Camila Oliveira, que va participar a la primera edició del projecte 'Traspassant l'objectiu' al Centre Penitenciari Brians 1, i actualment participa d'un projecte mentoritzat per Fàbregas amb obres incloses al fotollibre BRIANS: dones invisibles.

"Tenir un moment agradable a la presó és or", ha assegurat Oliveiras, i ha reivindicat la importància de les iniciatives culturals i ocupacionals als centres penitenciaris.

Ha explicat que actualment treballa en un projecte amb retrats d'internes que han patit violència de gènere per denunciar la problemàtica.