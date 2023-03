Salvador García-Bodaño - YOUTUBE

L'escriptor Salvador García-Bodaño Zunzunegui (Vigo, 17 de juliol de 1935) ha mort aquest dimarts, dia 7 de març a Teo (La Corunya), segons ha informat la Reial Acadèmia Galega (RAG).

En un comunicat remès als mitjans, la RAG destaca que García-Bodaño va ser una de les figures més destacades i renovadores de la promoció dels 50. un canal alliberador, autenfificador”, en paraules del seu company de generació i també acadèmic Arcadio López-Casanova (1942-2022).

De producció molt reflexiva i espaiada a les publicacions, la Reial Acadèmia Galega recorda que entre llibre i llibre va col·laborar en revistes i diferents volums, va mantenir una intensa producció periodística, va cultivar la traducció i va ser un destacat activista cultural des dels anys foscos de la dictadura. Com a membre de la RAG, va ser vicesecretari de la institució durant la presidència de Xosé Ramón Barreiro (2001-2009).

Nascut a Vigo, va ser a Santiago on va construir el seu espai vital i literari. A la capital gallega es va donar a conèixer, mentre estudiava Dret, com a membre de la generació de les Festes Minervais, certamen universitari en què va ser premiat en diferents ocasions. Anys després publicaria el seu primer llibre 'Ao pé de cada hora' (Galaxia, 1967), un poemari singular, que emanava el marcat intimisme que caracteritza tota la producció del poeta.

En aquestes pàgines ja hi confluïen l'existencialisme i el galleguisme, dos corrents fonamentals que van marcar una trajectòria poètica que temàticament va centrar en l'amor a la terra, a la Galícia que li va donar nom el poema que obre aquest volum; i l'amor femení, expressat de manera molt personal.

Gairebé una dècada després arribaria 'Tempo de Compostela' (1978), reconegut amb el Premi da Crítica de Poesia Galega. En aquesta ocasió la protagonista era Santiago de Compostel·la, retratada amb un alè entre èpic i líric que va constituir una autèntica novetat a la literatura dedicada a la històrica ciutat.

A aquest espai vital essencial li va dedicar també el seu discurs d'ingrés a Real Academia Galega, 'Compostela e las nosas letras ata o Manifesto Máis Alá (1992), i la pròpia institució va destacar el protagonisme compostel·là en la seva vida i obra en la publicació que va editar amb motiu del Dia de la Poesia 2019, que li va dedicar sota el títol Hores de Compostela.

La capital gallega és també l'escenari de la seva principal incursió a la narrativa, el conjunt de relats 'Us misteris de Monsieur D'Allier' (Galàxia, 1992), Premi de la Crítica Espanyola de narració en llengua gallega el 1993. Aquest mateix any , la seva poesia publicada fins ara va ser recopilada a 'Obra poètica' (Espiral Maior), volum que va incorporar un cançoner inèdit, 'Poemes d'amor a Xulia', i poemes solts recuperats sota el títol 'As palabras e os días'.

En aquells anys, sense abandonar la poesia intimista, García-Bodaño va experimentar en una línia diferent de caràcter urbà i irònic que va donar a conèixer a 'Pegadas no alcatrán' (Boletín Galego de Literatura, 1994), que preludiava l'altura i la modernitat poètica assolits amb el seu innovador Cidade virtual (Biblos, 2003).

El diàleg amb l'art va ser un altre vessant notable de l'obra poètica d'un home amb una gran formació plàstica, expressat en títols com 37 dibuixos per a un país (Ediciós do Castro, 1985), una col·lecció de poemes breus en prosa que acompanyen l'obra gràfica de Felipe Criado; i Compostel·la (1989), amb gravats d'Alfonso Costa; o el mateix poemari Cidade Virtual, en què va acompanyar els versos amb il·lustracions de la seva pròpia autoria.

TRADUCCIÓ, CRÍTICA I PERIODISME



Més enllà de la creació literària, va cultivar a més la traducció, abocant al gallec títols com Viaxe per Galícia (Xerais, 1993), sobre les pàgines que George Borrow va dedicar a la Comunitat al seu The Bible in Spain (1843); i va exercir la crítica literària, la crítica d'art i el gènere biogràfic aprofundint en l'obra i en la vida d'autors com Avilés de Taramancos, Maside, Xaime Quessada, Luis Seoane, Rafael Dieste o Xesús Corredoira.

La relació amb la premsa va ser una altra de constant en la seva trajectòria. Als anys 60 va coordinar la secció 'Pàxina de Lletres' d''El Correo Gallego', on més endavant publicaria durant molt de temps una columna dominical sobre temes culturals i d'actualitat. Va col·laborar també amb la posada en marxa de 'Teima', revista gallega d'informació general (1976-1977) i va publicar col·laboracions en altres capçaleres com 'La Voz de Galicia' i 'El Ideal Gallego'.

ACTIVISME DURANT LA DICTADURA



L'acadèmic va ser un animador destacat de projectes culturals des de la joventut i es va comprometre políticament a favor de la democràcia durant el franquisme. Entre altres activitats, va ser membre fundador de l'Associació Cultural O Galo (1961), pionera durant la dictadura de tots comptes a Galícia es dedicarien a reivindicar després la llengua i la cultura gallegues.

En els primers anys 60 va formar a més part del Consello da Mocedade i del nucli promotor a la clandestinitat del Partit Socialista Gallec (1963), del qual va ser secretari d'informació i propaganda.

Entre les imatges per a la història de les lletres contemporànies gallegues queda ja la fotografia que va protagonitzar en la celebració del primer Dia das Letras Galegas al saló de Fonseca al costat de Xohana Torres (1931-2017), Arcadio López-Casanova (1942-2002) i Carlos Casares (1941-2002). Tots quatre van participar al recital d'homenatge a Rosalía de Castro.

Ja a la democràcia, el 1980 va ser cofundador i elegit membre directiu de la primera Associació d'Escriptors a Lingua Galega, i president de l'Ateneu de Santiago de Compostel·la. Va ser també membre del nou Seminari d'Estudis Galegos, patró-fundador del Museu do Pobo Galego i cofundador del PEN Clube de Galícia, de l'Associació de Tradutors a Lingua Galega (ATLG), del Museu d'Art Contemporània Carlos Maside, de l'Institut Galego da Informació, de la Fundació Castelao, de l'Associació Galega del Llibre Infantil i Xuvenil (IGI) o membre del patronat de la Fundació Pedrón de Ouro.

La seva trajectòria va ser reconeguda amb guardons com el Premi Xunta de Galícia a Creació Cultural (1988) o la Insignia d'Ouro da Universidade de Santiago de Compostela (2012). A la seva Compostel·la d'acollida, els últims anys els seus versos es van inscriure al Xardín das Pedras de la Biblioteca de la USC (2020) i va ser nomenat president honorari de l'Ateneu de Santiago (2021).

CONDOLÈNCIES



A més de la Reial Acadèmia Galega (RAG), personalitats i institucions han traslladat aquest dimarts el seu pes per la mort de Salvador García-Bodaño.

Així, l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la, a través del perfil de Twitter de la Regidoria de Cultura, ha recordat que va ser un dels fundadors del Museu do Pobo Galego, on s'instal·larà la seva capella ardent. És fill adoptiu i medalla d'or de Santiago, ciutat on recorda que va tenir una gran rellevància en la vida cultural.

A més, formacions com el BNG i Podem Galícia han manifestat a les xarxes socials el seu pesar per la mort d'un autor "referencial" i A Mesa Normalització Lingüística ho ha recordat com "una persona compromesa amb la llengua i la cultura gallega".