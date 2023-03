El cinema Texas del carrer de Bailén 205 ha estat un dels locals emblemàtics de l'antiga Vila de Gràcia. Va obrir les portes en un llunyà 1912 com a cinema Bailén i després de nombroses vicissituds i canvis d'empresa, la major part de la seva singladura com a sala d'exhibició “de reestrena”, va aconseguir sobreviure la crisi dels locals de barri i la forta competència de les noves lleure, però al final es va veure abocat al tancament fa tres anys. Tancament que fet i fet no ha estat definitiu ja que un grup de persones emprenedores, entre les quals hi ha Anna Rosa Cisquella, Isona Passola, Joan Teixidor, Natàlia Obiols, Blanca de Carreres i els promotors de la sala Flyhard, Clara Cols, Sergio Matamala i Elisenda Riera, han decidit tornar a obrir-lo com a “Espai Texas” i amb ambiciosos objectiu culturals.

En efecte, el Texas tornarà a exhibir cinema a dues de les seves sales, però a partir d'ara ho farà en tot cas en català, bé amb pel·lícules doblegades, bé amb subtítols i disposarà a més d'una altra sala amb capacitat per a dos-cents espectadors que estarà dedicada al teatre de mitjà format, comptarà amb un escenari de deu per vuit metres i programarà a la línia traçada pels teatres de proximitat, bé amb títols nous, bé permetent la continuïtat d'altres que haguessin estat estrenats anteriorment en diferents locals de la ciutat.

Les obres de condicionament del vell Texas suposen una inversió de 450.966,10 euros, als quals cal sumar-ne 96.000 per a l'inici de l'activitat. Aquesta inversió es finançarà amb aportacions públiques de 269.363'04 euros i la resta mitjançant aportacions privades i una campanya de micromecenatge o degoteig a base d'aportacions populars. Per tal d'estimular aquesta participació s'ha organitzat per al dissabte 18 de març una festa popular i campanya de recaptació de fons al migdia al passeig de Sant Joan cantonada amb Sant Antoni Maria Claret, així com una jornada de portes obertes al nou Espai Texas de cinc a vuit de la tarda.

Més informació a espaitexas.cat.