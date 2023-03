Jorge Edwards @ep

L'escriptor xilè Jorge Edwards ha mort aquest divendres als 91 anys a Madrid, segons informació de mitjans xilens confirmada pel fill de l'autor.

Edwards (Santiago de Xile, 1931), un dels escriptors més rellevants en llengua espanyola, va ser guardonat amb el Premi Nacional de Literatura el 1994 i el Premi Cervantes el 1999.

Va ser autor de contes, novel·les, assajos i memòries, a més de columnista a diaris de tot el món. Entre les seves novel·les destaquen 'El peso de la noche', 'Els convidats de pedra', 'El museu de cera', 'L'amfitrió', 'L'origen del món', 'El Somni de la Història' i 'L'inútil de la família'.

Les seves memòries 'Persona non grata' (1973), primera crítica d'un intel·lectual llatinoamericà al règim cubà, avui és un clàssic en el seu gènere. A la biografia 'Adiós, Poeta', Premi Comillas d'Història, Biografia i Memòries 1990, va traçar un retrat personal i sorprenent de la figura de Pablo Neruda.

Les seves obres han estat traduïdes a nombrosos idiomes, i ha rebut les distincions més prestigioses, tant per la seva carrera literària com per la seva trajectòria diplomàtica, sempre compromesa amb la democràcia, la llibertat i els drets humans.

Després de 'La mort de Montaigne' (2011), Edwards va publicar el primer tom de les seves memòries, 'Els cercles morats' (2013).