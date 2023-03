Les fotografies mostren com l'esperit punk del 77 i el "Do it yourself" van aterrar a la cultura egarenca per injectar energia i desvergonyiment a una generació que va haver de trencar amb els paradigmes culturals establerts. | CATPRESS

L'exposició fotogràfica "Moguda Rock Terrassa 80's" s'ha inaugurat aquest diumenge a les 11.00 hores al Museu Tèxtil de la ciutat i permet als visitants fer un recorregut a través de les memòries històriques més transgressores de la ciutat.

Les fotografies, fetes per Ricard Domènech, Cristóbal Castro, Gil Salvador i Donald, entre altres fotògrafs o ciutadans, mostren com l'esperit punk del 77 i el Do it yourself van aterrar a principis dels anys 80 a la cultura egarenca per injectar energia i desvergonyiment a una generació que va haver de trencar amb els paradigmes culturals establerts per les generacions anteriors.

El coordinador de l'exposició , Xavi Corral , ha destacat que " tots érem iguals , teníem unes inquietuds i ho mostrem a la nostra manera: fent música, art i cultura". Corral ha reconegut que " va ser un moment trencador " a la cultura de Terrassa i ha afegit que " ningú tenia por d'atrevir-se a tocar la guitarra o cantar".

L'arribada d'aquesta nova contracultura va incentivar la creació de diversos grups de rock per part d'habitants de la ciutat, sense tenir grans coneixements musicals però amb un gran desvergonyiment i irreverència . A més del musical, durant l'època van aparèixer grans fanzins , dibuixants de còmics i practicants de moltes arts gràfiques i escèniques diverses.

L'exposició, que inclou elements tèxtils, evidencia el canvi de paradigma produït a l'estil i la moda d'aquella generació. Tal com assenyala l'organització, durant els 80 van néixer tribus urbanes amb indumentàries i colors d'estètiques alternatives. La mostra també compta amb maniquins que porten peces de roba icòniques de l'època.

L'exposició "Moguda Rock Terrassa 80's" estarà oberta al públic al Museu Tèxtil de Terrassa fins al 9 de maig. No us perdeu aquesta oportunitat de viatjar en el temps i submergir-vos en la contracultura que va marcar una època a la ciutat de Terrassa.