Mag Pop / WIkipedia Commons

El Mag Pop , nom artístic d'Antonio Díaz, ha comprat un teatre a Branson , Missouri, lloc conegut com Las Vegas del públic familiar. Aquesta serà precisament la seu nord-americana del mag català, el Mag Pop Branson Theatre, amb 2.800 butaques, i la inauguració del qual tindrà lloc el maig del 2024.

Aquesta no és l?única excursió de l?il·lusionista català als Estats Units. També serà a Nova York per presentar el seu espectacle, Nothing is impossible, al teatre Ethel Barrymore de Broadway, que compta amb més de mil butaques. L?obra s?estrenarà a partir d?agost.

El projecte novaiorquès va haver d'aturar-se durant la pandèmia, però ara es torna a posar en marxa, i per això arribarà la primera producció espanyola a l'On Broadway. Aquest serà un xou unipersonal protagonitzat per l'il·lusionista més jove amb espectacle propi.