El cartell del festival. Foto: Festimatge

Entre l'1 d'abril i l’1 de maig se celebrarà el 18è Festival de la Imatge de Calella FESTIMATGE 2023, amb exposicions, tallers, projeccions de cinema i tot un seguit d’activitats sobre fotografia i cinema. Els organitzadors ja han publicat el programa sencer d’exposicions i activitats.



Cal destacar, la presentació de l’exposició i el llibre produïts per Catalunya Mirades Solidàries Estimada Terra, de Joan Guerrero, soci d’Afocer, i Cesar Pace.



Els autors expliquen que "aquest llibre va néixer de l’amor per les persones i el respecte a la Terra. Perquè l’amor per la gent és l’amor per planeta. Volíem mostrar al màxim les diferents cares, les contradiccions, els patiments de les persones i el medi ambient". El llibre, a més, té un pròleg signat pel prestigiós fotoperiodista brasiler Sebastião Salgado.

Al llibre han tingut la col·laboració de Rita Biagioli, Mario Catani, Francesc Melción i Simona Scardina.