Pandèmia / @EP

CaixaForum Macaya realitzarà un cicle de conferències del 27 de març al 26 de juny del 2023 per parlar sobre el “Paisatge després de la Pandèmia”. Tres anys després de l'inici de la pandèmia que ha afectat tota la humanitat, tenim la perspectiva suficient per fer-ne un primer balanç global. L'objectiu hauria de ser doble: d'una banda, passar sobre les conseqüències d'aquest fenomen universal, tant en directe com en diferit. Quines lliçons podem aprendre? Quins canvis, reversibles o no, han estat generats? Com afectaran, si escau, la nostra espècie?



ACTIVITATS D'AQUEST CICLE

Salut global i equitat: A més de la seva llarga experiència prèvia, la seva estada a Ginebra com a alt directiu de l'Organització Mundial de la Salut entre el 2014 i el 2022 li ha permès una visió de primera mà sobre els efectes de la pandèmia, la seva desigual afectació, les estratègies de vacunació i les conseqüències sobre els sistemes de salut dels diferents països. També, sens dubte, ha desenvolupat reflexions sobre com hauríem de millorar l'equitat internacional en el futur.

A càrrec de: Pedro Alonso , catedràtic de la Universitat de Barcelona. Horari: Dilluns 27 de març, a les 18h. Gratuït amb reserva des d´aquest enllaç.

La formació d'un nou ordre internacional: La pandèmia ha posat de manifest els riscos i les deficiències, fins ara desapercebudes, de la divisió internacional del poder i del treball. Des dels dèficits de Governança Sanitària universal, fins a les dramàtiques mancances inicials de subministraments, passant per les ruptures a les cadenes de valorar amb alt grau d'externalització, ens han fet conscients del grau de frivolitat intel·lectual amb què havíem interioritzat el suposadament òptim funcionament del ordre Internacional persistent. Com ho hauríem de reformar?