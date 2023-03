La campanya promocional impulsada per Damm. Foto: Estrella Damm

Un collaret amb el dors daurat . Aquest és l'objecte de desig que els seguidors i seguidores d' Estrella Damm hauran de trobar en una de les ampolles de 33 i 20 centilitres que es venen bars i restaurants de Catalunya i Andorra ... si volen accedir a 10 anys de festivals gratis. Però... només n'hi ha una!

La persona afortunada que trobi el collarí s'emportarà La Poolsera 2023 d'Estrella Damm , amb qui podrà accedir a 21 festivals de música que la marca patrocina per tot el territori català. Una polsera que no anirà nuada al canell, sinó que es podrà portar còmodament al wallet del telèfon intel·ligent . I és que la P∞lsera és un NFT (Non Fungible Token), o el que és el mateix, una peça d'art digital, exclusiva i intransferible (només el guanyador del concurs podrà gaudir d'aquesta experiència única que ofereix la cervesera), obra de l'artista barceloní Alex Trochut i generada a la blockchain Polygon, que representa la primera incursió de la cervesa al món dels NFT.

Els festivals que participen a la promoció són (a)phònica, Festival de la Veu de Banyoles (Banyoles), ARTS d'Estiu (Pineda de Mar), Brunch! Electronik (Barcelona), Cabró Rock (Vic), Calafell Beach Festival (Calafell), Canet Rock (Canet de Mar), Cap Roig Festival (Calella Palafrugell), Tingladu (Vilanova i la Geltrú), Festival de la Porta Ferrada ( Sant Feliu de Guíxols), Festival Cruïlla (Barcelona), Festival Internacional de Música de Cambrils (Cambrils), Festival Ítaca (L'Estartit), Festival Strenes (Girona), Festival Som de Mar (Lloret de Mar), Primavera Sound (Barcelona) ), Share Festival (Barcelona), Sónar (Barcelona), Sons del Món (Roses), Summerfest Cerdanya (Puigcerdà), Telecogresca (Barcelona) i Vida Festival (Vilanova i la Geltrú).

Però això no ho és tot. A més de la P∞lsera NFT, els seguidors i les seguidores d'Estrella Damm tenen una altra oportunitat per viure en primera persona la millor música en directe. I és que tots els collarins (expecte el daurat) de les ampolles retornables d'Estrella Damm portaran un codi promocional al dors, amb el qual podran entrar al sorteig d'un accés gratuït per a aquest 2023 als vint-i-un festivals catalans. Participar és tan fàcil com accedir a www.estrelladamm.com/es/lapolsera i introduir-hi el codi. Com més codis introdueixi cada seguidor o seguidora fins al 2 de maig, més possibilitats tindrà d'aconseguir aquest segon premi, que se sortejarà davant de notari el proper 8 de maig.