Una exposició a la Diputació de Barcelona s'endinsa a la història de l'arxiu de Tarradellas / @EP

Una exposició a la seu de la Diputació de Barcelona s'endinsa a la història de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià i inclou una recreació del despatx de Josep Tarradellas a l'exili amb els arxivadors originals i l'urna que va custodiar el cor galvanitzat del president Francesc Macià durant més de 40 anys.

La mostra 'Els fonaments de l'autogovern', comissariada per l'historiador Joan Esculies, explica com es va constituir l'arxiu i inclou també magnetòfons que Tarradellas feia servir per gravar, quaderns, facsímils de documents i fotografies, ha explicat aquest dijous el comissari.

L'arxiu, custodiat per la comunitat cistercenca del monestir de Poblet (Tarragona) i un punt ineludible per a historiadors de la II República, la guerra civil espanyola, l'exili i la Transició, acull més de dos milions de pàgines de documentació i el gruix de documentació que ho conforma va arribar a Catalunya l'agost del 1981 procedent de Tours (França).

Tarradellas va escriure i va rebre milers de cartes , de les quals en el seu fons n'han estat 140.000, 93.000 de l'època de l'exili, i les escrivia a mà oa màquina, amb el seu secretari, Lluís Gausachs, i també dictava la lletra en un casset, que el secretari s'encarregava de passar a màquina amb paper i segell de la Generalitat.

L'arxiu de Tarradellas conserva un fons notable de documents que permeten resseguir la vida institucional de la Generalitat, i l'exposició reflecteix el camí de la documentació que es va voler conservar després de l'avenç de les tropes franquistes i que es va traslladar a França, on Tarradellas va instal·lar a Saint-Martin-le-Beau al costat dels seus pare.

L'exposició explica com el pare del polític, Salvador Tarradellas, va amagar la documentació en sacs dins de bidons de benzina i la va amagar en un bosc proper a la finca durant l'ocupació nazi, de manera que els papers de la Generalitat, el mateix Tarradellas i ERC va estar sota terra tres hiverns.

La documentació es va desenterrar i es va portar a la propietat de Tarradellas, on el polític la va instal·lar en uns grans arxivadors, i després de ser nomenat elegit president de la Generalitat a l'exili, l'arxiu va anar creixent.

Després del seu retorn a Catalunya, Tarradellas va optar per dipositar la documentació a Poblet, per la "voluntat de continuïtat" amb les tombes reials de la Corona d'Aragó i de presidents de la Generalitat medieval, ha explicat Esculies.

COR DE MACIÀ

L'exposició també explica el viatge del cor del president Francesc Macià i de l'urna que va custodiar l'orgue, després que a la seva mort el cercle pròxim decidís extreure'l per preservar-lo en una urna amb formol i galvanitzar-lo.

Tot i això, el procés de galvanitzat no es va completar mai i el cor va quedar en una caixa forta del Palau de la Generalitat, des d'on va partir a l'exili el 1939 i Tarradellas el va deixar en una caixa forta de l'entitat Société Générale de Tours, on a 1965 van advertir que sortia un líquid estrany.

Després del retorn de Tarradellas a Catalunya, es va fer un acte de lliurament de l'òrgan a la filla del president, que el va dipositar al panteó on reposaven les restes de Macià.