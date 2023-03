Teatre.Presentació de 'L'illa de l'aire'

“S'estava formant la primera companyia de teatre català de la postguerra. Algú em va sentir al niu d'art del Liceu, un senyor que es deia Pujals, relacionat amb el Romea. Es va acostar als meus pares i els va dir: «¿No els agradaria que la Nuri treballés al teatre?» … Va dir que em farien una prova. Jo estava, com de costum, aterrida. Al diumenge següent vam anar tots tres al Romea, repentinats, perfumadíssims. Entrem al despatx de Joan Fernández Castanyer, l'empresari. Hi eren, entre d'altres, Josep Maria de Sagarra, Xavier Regàs, un tal Serrat, que després va dirigir i era actor de caràcter… eren els pares de la «represa», el rellançament del teatre en català. Els vaig recitar La pubilleta i Sagarra va dir ; «Aquesta nena té uns collons com un toro». Una setmanes després, començava a assajar”.

Així va relatar Nuria Espert els inicis al teatre professional amb catorze anys a les seves memòries “ D'aire i foc ” i així ho ha recordat ara en la presentació al mateix teatre Romea en què va debutar de “L'illa de l'aire”, una versió dramàtica de la primera part de la trilogia novel·lística d'Alexandre coloms “El temps que ens uneix”. Segons Mario Gas, director del muntatge, es tracta d'“un poema simfònic teatral ple de dolor i esperança i expressat en la veu de cinc dones que una d'elles, Mencía, tracta de portar a l'illa de l'aire; no hi ha dubte que és una obra fosca, difícil de manejar i que denota la seva procedència narrativa. però que en tot cas revela la seva bellesa literària”. El text està, a més, fortament unit a la pròpia experiència personal del seu autor qui ha explicat que “vaig perdre la meva mare fa dos anys i en l'instant mateix que va deixar de respirar, assegut al costat al llit, encara la mà a la meva, vaig començar a escriure els primers versos d'un poema a la seva llibreta marró, la mateixa que fins aleshores havíem fet servir els últims mesos per anotar les coses que no calia oblidar entre germans: medicació, bolquers, canvis de cita a l'hospital …”.

“L'illa de l'aire” és una drama per a cinc dones (amb una sisena percebuda però absent) que són Nuria Espert, Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas i Candela Serrat. Un excel·lent elenc per a l'autor, un repte per a l'autor qui ha tingut a les mans “una estranya i fonda història d'amor que ens parla de frustració, dolors callats i esperança” i un títol sens dubte adequat per al Romea que permetrà a la hospitalenc més il·lustre i internacional retrobar-se amb els orígens sobre l'escenari.