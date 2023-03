La directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau, i la directora de la Fira del Llibre de Madrid, Eva Orúe. Foto: CaixaBank

CaixaBank , com a patrocinador de la 82a Fira del Llibre de Madrid , que se celebrarà entre el 26 de maig i l'11 de juny al Parc del Retiro de Madrid, ha incrementat el nombre d'activitats que formen part de la seva programació . D'una banda, durant les setmanes prèvies, ha posat en marxa diverses activitats culturals en col·laboració amb la direcció de la Fira, i de l'altra, ha ampliat la programació que es desenvoluparà al seu pavelló durant la celebració de la Fira del Llibre.

La directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, i la directora de la Fira del Llibre de Madrid, Eva Orúe, s'han reunit per posar en comú les noves iniciatives que l'entitat financera ha engegat.

La directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank ha destacat “el compromís que a CaixaBank tenim amb la cultura i amb el llibre”. “Aquest any és més especial que mai per a l'entitat perquè hem treballat amb la Fira del Llibre de Madrid perquè, un esdeveniment que és referent a nivell nacional i internacional al sector del llibre, s'estengui més enllà dels 17 dies de celebració de la Fira i, a més, arribi a altres col·lectius que per a nosaltres són fonamentals com els nens en risc d'exclusió i les persones sènior”, ha posat en valor María Luisa Martínez.

“CaixaBank, que ja era un company imprescindible durant la Fira, s'ha unit amb entusiasme a 'El vaivé de la Fira', aquesta activitat que ens porta a visitar al llarg de l'any diferents col·lectius de la Comunitat de Madrid als quals demanem que ens tornin la visita quan ens assentem a El Retiro. I aquest entusiasme s'agraeix, perquè diu molt i bo de la capacitat de qui ha entès que el patrocini és molt més que finançar una activitat: és recolzar, defensar, acompanyar, és entendre que la Fira del Llibre de Madrid té, a més de la seva vocació comercial i cultural, una missió social”, ha assegurat Eva Orúe, directora de Fira del Llibre de Madrid.

Activitats amb Save the Children i Fundació Germán Sánchez Ruipérez

Entre les noves activitats prèvies a la celebració de la Fira, CaixaBank i la Fira del Llibre han engegat aquesta edició El vaivé de la Fira , una iniciativa que consisteix en la celebració d'activitats relacionades amb la lectura, primer, abans de la inauguració de la Fira del Llibre i, després, durant la seva celebració, amb l'objectiu d'arribar a diversos col·lectius que no solen visitar-la, com a nens en risc d'exclusió social i sèniors.

Primer, la Fira del Llibre 'va', s'acosta, a aquests col·lectius que, per diferents motius, no tenen accés a la Fira i, ja durant la seva celebració, tindrà lloc el 'veu' d'aquests grups a la Fira del Llibre, que acollirà el Parc del Retiro. A principis de març, va tenir lloc el primer vaivé, en una oficina Store de CaixaBank a Getafe. Va consistir en una activitat de contacontes, a càrrec de la narradora Nuria Calero, i dirigit a més d'una trentena de nens amb edats compreses entre els set i els dotze anys vinculats a Save the Children.

A finals d'abril, i en col·laboració amb la Fundació Germán Sánchez Ruipérez, se celebrarà un altre 'vaivé' amb un grup de persones grans a la Casa del Lector. Aquest espai, que ocupa quatre naus de l'Escorxador Municipal de Madrid, va ser creat per experimentar amb la lectura, les noves manifestacions, la promoció o la formació dels intermediaris. Ja en el transcurs de la Fira, nens i grans tornaran la visita a la Fira acompanyats de voluntaris de CaixaBank.

D'altra banda, coincidint amb la Setmana de la Dona, el centre All in One Madrid de CaixaBank va acollir una taula rodona moderada per Eva Orúe i titulada Les dones de la Fira , que va reunir diverses representants de diferents perfils professionals amb l'objectiu de posar-hi en valor i destacar el paper de la dona a la indústria del llibre i l'edició. Van participar Nuria Barrios, escriptora i traductora; Valeria Correa Fiz, escriptora i professora d'escriptura; Marina Sanmartín, llibreter i escriptor; i Pilar Álvarez, editora. Totes elles van compartir algunes de les seves vivències a la Fira del Llibre de Madrid.

PAVELLÓ CAIXABANK D'ACTIVITATS CULTURALS

Durant la celebració de la Fira del Llibre, CaixaBank patrocinarà, a més, el 'Pavelló CaixaBank d'Activitats Culturals', que s'ubicarà aquest any al centre del Passeig de Cotxes del Retiro i on es desenvoluparan els principals esdeveniments de la Fira del Llibre de Madrid del 2023, amb la Ciència com a eix vertebrador.

Entre els esdeveniments ja tancats, destaquen la presentació del llibre del Centenari de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), la presentació del número especial de la revista Gegants del Basket sobre el 75è Aniversari del CB Estudiantes, una activitat amb l'editorial SM sobre el llibre 'La cura dels grans' o un taller amb un il·lustrador mexicà de públic infantil.

L'organització treballa en una programació pensant en tot tipus de públics i posant l'accent en aquelles activitats que fomentin l'hàbit lector perquè els lectors puguin retrobar-se amb les figures més destacades del món literari actual i acudeixin a la cita anual del que és considerat esdeveniment cultural popular més gran d'Espanya.