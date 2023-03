Els teatres de Barcelona han incrementat un 21% el públic a les sales durant els primers 6 mesos de la temporada 2022-2023 respecte a l'anterior, amb 1.864.681 espectadors, i un 9% més comparat amb la prepandèmica, ha explicat aquest dilluns 27 de març la presidenta d' Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) , Isabel Vidal, que ha donat "per acabades les conseqüències nefastes de la pandèmia".

A l'acte institucional del Dia Mundial del Teatre a la Sala Beckett de Barcelona, Vidal ha subratllat la recuperació del públic a l'inici d'aquesta temporada, amb una mitjana d'ocupació del 60,4%, 4,8 punts més que la temporada anterior , i una recaptació de 60.471.000 euros, un 38% més que l?any passat.

Vidal ha destacat que les incerteses provocades per la pandèmia del coronavirus s'han esvaït. "El malson s'ha acabat i la recuperació és una realitat", ha afegit, ha ressaltat la unió del sector durant l'emergència sanitària.

Tot i les bones xifres, Vidal ha recordat que hi ha qüestions en què s'ha de continuar avançant, com la recuperació de les gires i els circuits, "molt tocats" des de la crisi econòmica, i avançar en el desenvolupament de convenis laborals del sector.

Per part seva, el president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Àlex Casanovas, ha celebrat que s'hagin aprovat mesures com la prestació especial d'atur per a artistes i tècnics i la compatibilitat de la jubilació amb els ingressos que procedeixen de lactivitat artística.